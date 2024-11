David Coulthard: Die Wahrheit über Max Verstappen

​Der Niederländer Max Verstappen ist in São Paulo zu seinem 62. GP-Sieg geflitzt, vom 17. Startplatz aus! Der Schotte David Coulthard sagt zu dieser Glanzleistung: «Das liebe ich so an diesem Sport.»

Was für eine weltmeisterliche Darbietung von Max Verstappen beim Grossen Preis von São Paulo: Der Red Bull Racing-Star ist vom 17. Startplatz aus unwiderstehlich zum Sieg gefahren und damit auf dem besten Weg, zum vierten Mal in Folge Formel-1-Weltmeister zu werden.

Der langjährige RBR-Fahrer David Coulthard ist auch eine Woche nach der Glanztat von Max baff. Der 53-jährige Schotte sagt in seinem Podcast Formula For Success: «Das liebe ich so an diesem Sport. Wegen herausragender Leistungen wie dieser hier habe ich mich in den Motorsport verliebt.»

«Ich will in der Formel 1 Ungewöhnliches erleben, ich will Piloten sehen, welchen du zuschaust und denkst – das ist einfach unglaublich! Und genau solche Momente gab es in diesem Rennen in Brasilien.»

Coulthard, in der Königsklasse 246 Mal am Start und 13-facher GP-Sieger, fährt fort: «Diese Leistung hat auch viel Fingerzeigen und Kritik auf einen Schlag verstummen lassen. Da hatte sich in der Zeit vor dem Rennen in São Paulo Einiges an Wut aufgestaut gegen Max.»



Die Wahrheit über Max Verstappen gemäss David Coulthard: «Max bleibt sich immer treu, er sagt, was er denkt, er tanzt nicht nach der Pfeife Anderer, und das spaltet die Leute.»



Zum kompromisslosen Fahrstil des 26-jährigen Verstappen sagt Coulthard, WM-Zweiter von 2001: «Ich sehe ihn als modernen Michael Schumacher – ein Fahrer, der ständig die Grenzen auslotet, was auf der Rennstrecke möglich ist. Das ist einfach Teil seiner DNA. Es gehört zum Erfolg von Max, dass all seine Gegner wissen: Wenn du ihm die Stirn bieten willst, dann musst du Feuer mit Feuer bekämpfen.»



Coulthard glaubt auch nicht, dass sich am Pistenverhalten von Verstappen etwas ändern wird. «Die Strafen von Mexiko waren unvermeidlich, auch vor dem Hintergrund des ganzen Wirbels von Austin. Aber ich glaube keine Sekunde, dass Verstappen deshalb anders vorgehen wird. Wir reden hier von Entscheidungen, die in Sekundenbruchteilen gefällt werden müssen. Und Max ist nun mal nicht wie jeder andere Fahrer. Unterm Strich braucht jeder Sport seine Favoriten und seine Bösewichte und alle Schattierungen dazwischen.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0