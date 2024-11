Max Verstappen: So wird er in Las Vegas Weltmeister

​Max Verstappen hat mit der grandiosen Siegesfahrt in Brasilien die Chance eröffnet, schon beim kommenden WM-Lauf in Las Vegas seinen vierten Titel sicherzustellen. Wir sagen, wie das geht.

Um einen Moment in den Tennis-Jargon zu verfallen: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat dank seines fabelhaften Sieges beim São Paulo-GP nun drei Match-Bälle.

Schon beim kommenden Grand Prix von Las Vegas kann der 26-jährige Niederländer zum vierten Mal in Folge den Weltmeister-Titel erobern (lokal Samstag, 23. November um 22.00 Uhr, das bedeutet 24. November, Sonntagmorgen 7.00 Uhr in Europa).

Red Bull Racing-Star Verstappen wird mit einem Vorsprung von 62 Punkten nach Nevada fliegen. Letztmals wurde dort 1982 ein Weltmeister erkoren – Keke Rosberg sicherte sich damals im Williams den Titel. Vorderhand letztmals einen Weltmeister bei einem US-amerikanischen WM-Lauf gab es 2019 in Austin (Texas), als Lewis Hamilton vorzeitig Champion wurde.

Wir rechnen kurz nach: Wir haben noch drei Grands Prix (Las Vegas, Katar und Abu Dhabi) sowie einen Sprint (Katar). Verstappen-Verfolger Lando Norris konnte mit drei Siegen, drei besten Rennrunden sowie dem Sprint-Erfolg auf maximal 86 Punkte kommen.



Die einfachste Art und Weise für Max, schon am weltberühmten Strip von Vegas den vierten Titel zu erobern: vor Norris ins Ziel kommen. Das heisst auch: Gewinnt Max, ist ihm der Titel nicht mehr zu nehmen.



Aber selbst wenn Verstappen hinter seinem englischen Titelrivalen ankommen würde, könnte er in Las Vegas vorzeitig Champion werden, etwa sollte Norris Zweiter oder Dritter werden. Dann reicht Max ein dritter oder vierter Rang mit bester Rennrunde.



Ohne beste Rennrunde reicht es für Verstappen, Norris wie ein Schatten zu folgen, wenn die beiden auf diesen Rängen ins Ziel kommen: Dritter und Vierter, Vierter und Fünfter, Fünfter und Sechster, Sechster und Siebter, Siebter und Achter.



Kommt Norris nicht über den neunten Rang hinaus, ist das WM-Rennen ebenfalls vorbei, egal auf welchem Rang Verstappen ankommt oder er gar ausfällt.



Kommt keiner in die Punkte, ist Verstappen ebenfalls Champion.



Norris’ Titelchancen sind sehr gering: Er müsste an den ausstehenden drei Wochenenden jedes Mal im Schnitt 21 Punkte mehr erobern als der 62-fache GP-Sieger Verstappen. Vor dem Hintergrund der regelmässigen Punktefahrten von Max ist das kein unmögliches, aber doch ein sehr unwahrscheinliches Szenario.



Was hingegen nicht in Las Vegas entschieden werden kann, das ist der Mehrkampf um den Konstrukteurs-Pokal. Hier sind noch maximal 147 Punkte zu gewinnen, McLaren führt mit 593 Punkten vor Ferrari (557) und Red Bull Racing (544).





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0