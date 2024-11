Juan Pablo Montoya: «Antonelli für Mercedes bereit?»

​Der 18-jährige Kimi Antonelli wird 2025 Nachfolger von Lewis Hamilton im Formel-1-Rennstall von Mercedes-Benz. GP-Sieger Juan Pablo Montoya fragt sich, ob der Italiener für diese Aufgabe bereit ist.

Der Italiener Kimi Antonelli kam in dieser Saison zwei Mal für Mercedes zum Freitag-Einsatz: Im ersten Training von Monza flog er nach wenigen Runden ab. Im ersten Training von Mexiko belegte er den zwölften Rang.

Für Antonelli, der in diesem Jahr Formel 2 fährt, ist das ein grosser Schritt, auch wenn er von Mercedes mit zahlreichen, kostspieligen Privattests auf verschiedenen Strecken sorgfältig ausgebildet wird. Teamchef Toto Wolff: «Kimi hat uns bei seinen Formel-1-Tests in diesem Jahr beeindruckt und wir werden ihn bei jedem Schritt seines Lernprozesses unterstützen.»

Mercedes-Technikchef James Allison stellte fest: «Ein junger, enthusiastischer Fahrer, der sehr, sehr schnell ist und konstante Zeiten fährt. Er machte nach seinen ersten Runden im Formel-1-Auto den Eindruck, als würde er dies schon seit Ewigkeiten machen. Er hat die aktuelle Fahrzeuggeneration unvoreingenommen ausprobiert und all das gefühlt, was zu erwarten war.»

Aber es gibt durchaus auch kritische Stimmen. Der langjährige Formel-1-Rennstallbesitzer Eddie Jordan hat gewarnt: «Ich halte diesen Schritt für einen Fehler, und ich sage euch, wieso – es setzt diesen jungen Kerl unfassbar unter Druck. Antonelli hat in der Formel 2, über die Saison gesehen, zu wenig gezeigt, um sich für die Beförderung in die Formel 1 aufzudrängen.»



Auch der frühere Formel-1-Fahrer Juan Pablo Montoya ist nicht überzeugt. Der heute 49-jährige Kolumbianer sagt bei Radio W: «Kimi Antonelli hat die Fähigkeit und den Speed, um in der Königsklasse anzutreten, darüber besteht kein Zweifel.»



Der sechsfache GP-Sieger Montoya (WM-Dritter 2002 und 2003) weiter: «Aber ich frage mich – ist er für diesen Schritt wirklich bereit? Gewiss, er hat gemessen an anderen neuen Stammpiloten wie Bearman, Doohan oder Bortoleto ungleich mehr Runden gefahren – dank all dieser Testfahrten in einem früheren GP-Mercedes auf zahlreichen verschiedenen Strecken.»



«Doch in Monza kam er auf die Bahn und machte den Eindruck, als wolle er gleich mal den Rundenrekord knacken. Dann machte er den Wagen kaputt. In Mexiko fuhr er meiner Ansicht nach übervorsichtig, um auch ja nichts zu verbiegen. In Monza setzte es Kritik, weil er das Auto neben die Bahn gesetzt hat, nun war er in Mexiko zu langsam, und das ist natürlich auch nicht gut. Du musst die richtige Balance finden, und das sehe ich als Problem.»





