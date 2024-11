Charles Leclerc (Ferrari): FIA-Strafe in Las Vegas?

​Dem Monegassen Charles Leclerc könnte am GP-Wochenende von Las Vegas blühen, was Max Verstappen in Brasilien hinter sich gebracht hat: Einbau eines neuen Motors, Strafversetzung um fünf Ränge.

Wie lange noch kann Ferrari-Ass Charles Leclerc mit Material haushalten? Ins Auto des 27-jährigen Monegassen wurde Ende August der vierte und letzte, pro Saison erlaubte Motor eingebaut, das war nach Abschluss der Sommerpause in Zandvoort, also am 15. GP-Wochenende der Saison.

Inzwischen sind sechs weitere Grands Prix gefahren worden, der berühmteste Rennstall der Welt jongliert beim Rennwagen von Leclerc mit den zur Verfügung stehenden Teilen so gut es geht.

Zur Erinnerung – das sind die maximal erlaubten Teile in der GP-Saison 2024:

4 Verbrennungsmotoren (internal combustion engine, ICE)

4 MGU-H (motor generation unit heat, elektrischer Generator am Turbolader)

4 MGU-K (motor generator unit kinetic, elektrischer Generator für Bremsenergie)

4 Turbolader

2 Batterien

2 Steuerelektronik-Einheiten

8 Auspuffanlagen

In Sachen Strafen ist im Reglement verankert: Sollte ein Fahrer mehr Motorenteile als erlaubt einsetzen, droht ihm gemäss Artikel 28.3 eine Versetzung in der Startaufstellung, um zehn Startplätze beim ersten zusätzlichen Element (wenn beispielsweise ein fünfter Verbrennungsmotor fällig wurde), um fünf Startplätze bei jedem weiteren zusätzlichen Element (wenn auch diese fünf nicht reichen).



Die FIA-Statistik zeigt: Leclerc ist beim ICE, beiden elektrischen Generatoren, bei den Ladern, den Batterien und auch bei den Steuereinheiten am Limit angelangt.



Schwer vorstellbar, dass der achtfache GP-Sieger und gegenwärtige WM-Dritte damit auch noch in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi durchhalten kann. Die Frage ist nicht mehr, ob gewechselt werden muss, sondern vielmehr wann.



Leclerc ahnte schon in Brasilien, was in Nevada wohl auf ihn zukommen wird: «Wir sind weiterhin guter Dinge, dass wir uns den Konstrukteurs-Pokal noch schnappen können. Was Las Vegas angeht, so hoffe ich, dass wir konkurrenzfähig sein werden – und eine Strafe vermeiden können.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0