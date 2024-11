Mike Krack (Aston Martin): «Unser Glas ist halb voll»

In São Paulo erlebte das Aston Martin Team ein schwieriges Wochenende, die Mannschaft aus Silverstone ging zum dritten Mal in Folge leer aus. Dennoch bleibt Teamchef Mike Krack zuversichtlich.

Zuletzt mussten die GP-Teams drei WM-Runden an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden bestreiten, und für das Aston Martin Team gestaltete sich diese Phase der WM besonders enttäuschend. Weder in Austin noch in Mexiko oder Brasilien konnte die Mannschaft von Teambesitzer Lawrence Stroll frische WM-Punkte bejubeln.

In Mexiko kam Stroll den Punkten als Elfter noch nahe, beim jüngsten Kräftemessen in Brasilien kam er im Sprint als Letzter über die Ziellinie und im Rennen fiel er noch vor dem Start aus, weil er sich in der Aufwärmrunde von der Piste drehte und seinen GP-Renner dann beim Versuch, wieder auf die Strecke zurückzukehren im Kiesbett vergrub. Alonso beendete den Sprint als Zweitletzter und den GP auf dem 14. Rang.

Teamchef Mike Krack sagt im Interview auf der offiziellen Team-Website über das Wochenende in Interlagos: «Die letzten drei Wochenenden waren hart. Wir holten keine Punkte in den ersten beiden WM-Runden, und dann kam Brasilien.»

Der Luxemburger verrät, dass die Ausgangslage schon schwierig war: «Wir befinden uns in einer Phase der Saison, in der der Bestand an Ersatzteilen ziemlich gering ist, und beim dritten Rennen in drei harten Wochen, in denen wir unterwegs waren, müssen wir mit Teilen auskommen, die wir nicht unbedingt verwenden würden, wenn wir die Wahl hätten. Wir nehmen in Kauf, dass sich diese Entscheidungen auf die Leistung auswirken, denn die Priorität hat sich auf 2025 verlagert. Lance und Fernando hatten also von Anfang an keine guten Karten, aber es fühlte sich wirklich so an, als wäre das vergangene Wochenende besonders hart gewesen.»

«Tatsächlich war es für alle Fahrer schwierig, und wir haben gesehen, dass viele sowohl im Qualifying als auch im Grand Prix die Kontrolle über ihr Auto verloren haben. Der neue Belag war sehr holprig, und als der Regen einsetzte, auch sehr rutschig. Unser Auto ist im Moment aussergewöhnlich schwierig zu fahren, so dass die Probleme von Lance und Fernando noch grösser wurden. Wenn ich sage, dass wir ihnen bessere Werkzeuge zur Verfügung stellen müssen, dann zeigt sich das an solchen Tagen wie den Rennsonntag in Interlagos am deutlichsten», fuhr Krack fort.

«Bis zu einem gewissen Grad haben sich die Probleme abgezeichnet: Sowohl Lance als auch Fernando hatten kompromittierte Abstimmungen für den Grand Prix, da wir vor dem Sonntagmorgen noch nicht im Nassen gefahren sind und es nicht erlaubt ist, das Set-up der Autos vor dem Rennen zu überprüfen oder anzupassen», betonte der 52-Jährige noch einmal.

«Aber wie immer ist es eine lehrreiche Erfahrung. Als wir wieder im Werk in Silverstone ankamen, hatte die Klärung der Frage, was mit Lance' Auto in der Einführungsrunde und mit Fernandos Auto während des Rennens passiert war, oberste Priorität», berichtet Krack, und zählt auf: «Tückisches nasses Wetter, eine unglaublich holprige Strecke, Die Ersatzteile-Situation und ein kompromittiertes Set-up führten dazu, dass beide Autos dazu neigten, die Räder zu blockieren, und die Daten zeigen, dass dies die Ursache für die Zwischenfälle beider Fahrer war.»

Dennoch bleibt er zuversichtlich: «Wie jeder im Team freuen sich auch Lance und Fernando auf die verbleibenden Rennen. Vor dem letzten Teil der Saison wissen wir, dass es in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi neue Chancen geben wird. Unser Glas ist definitiv halb voll.»

São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0