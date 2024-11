Bernie Ecclestone: Seitenhieb auf Lewis Hamilton

Obwohl Lewis Hamilton einen mehrjährigen Ferrari-Vertrag unterschrieben hat, wird immer wieder über das Karriere-Ende des Briten gesprochen. Auch der frühere GP-Zirkusdirektor Bernie Ecclestone hat sich dazu geäussert.

Mit 39 Jahren ist Lewis Hamilton der zweitälteste Rennfahrer im aktuellen Formel-1-Feld. Der siebenfache Weltmeister hat in seiner langen GP-Karriere bereits viele Erfolge gefeiert. Auch in diesem Jahr konnte er zwei Grands Prix gewinnen – sein Heimrennen in Silverstone und das Rennen in Belgien, Letzteren allerdings nur, weil sein Teamkollege George Russell disqualifiziert wurde. Und noch vor dem Saisonstart hat er einen mehrjährigen Vertrag bei Ferrari unterschrieben.

Dennoch wird immer wieder über das Karriere-Ende des Rekord-GP-Siegers gesprochen. Zuletzt sorgte Hamilton selbst für Wirbel, weil er nach dem Rennen in São Paulo folgende Worte am Funk wählte: «Wenn dies das letzte Mal war, dass ich angetreten bin, so ist’s jammerschade, dass es nicht fabelhaft war. Aber ich bin euch dankbar.» Hamilton stellte bald klar, dass er seine Nachricht auf einige Leute in seinem Team bezog, die in Interlagos ihren letzten Einsatz hatten – für diesen wollte er sich bedanken.

Einige Kritiker des 105-fachen GP-Siegers, der in Brasilien eine schwache Leistung gezeigt und nur einen Punkt erobert hat, denken dennoch, dass der Brite zurücktreten sollte. So erklärte etwa das frühere Top-Gear-Aushängeschild Jeremy Clarkson in seiner Kolumne in der britischen «Sun», dass der frühere Dauersieger zu alt geworden sei.

Auch Bernie Ecclestone wurde im Gespräch mit der «Daily Mail» die Frage gestellt, ob Hamilton der Formel 1 den Rücken kehren sollte. Und der 94-jährige Landsmann des aktuellen WM-Siebten antwortete: «Er würde damit auf vieles verzichten, auch finanziell. Er hat einen sehr guten Deal unterschrieben, obwohl ich vermute, dass die Bonusklauseln weniger der Realität geschuldet sind, als dass sie aufgenommen wurden, um ihm ein gutes Gefühl zu geben.»

«Für John Elkann, der das Ferrari-Zepter schwingt, war die Verpflichtung eine Frage des Egos. Er war der Meinung, dass er sich den Besten geholt hat, den die Welt gesehen hat. Als er ihn unter Vertrag nahm, deutete auch nichts darauf hin, dass er mit seiner Einschätzung falsch lag. Ob er damit immer noch zufrieden ist, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Das wird die Zeit zeigen. aber wenn Lewis schwächer wird, was ich nicht gerne sehen würde, dann sollte er weggehen und etwas anderes machen», fügte der Baumeister der modernen Formel 1 an.

Und Ecclestone konnte sich einen verbalen Seitenhieb auf Hamilton nicht verkneifen, nachdem dieser vor einigen Jahren erklärt hatte, dass Leute der älteren Generation wie Ecclestone und GP-Legende Jackie Stewart ihre Meinung für sich behalten sollten. «Er ist jetzt einer der älteren Generation, und hat er nicht gesagt, er wolle weniger von dieser Gruppe von Leuten hören?»

São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0