Jos Verstappen: «Das ist für viele Fahrer zu viel»

Die Formel-1-Verantwortlichen versuchen, die Königsklasse immer weiter zu verbessern. Ein Trend der letzten Jahre gefällt vielen Fahrern nicht – dazu gehört auch Max Verstappen, wie sein Vater Jos betont.

Die Formel-1-Protagonisten dürfen sich freuen, denn die Königsklasse ist so populär wie schon lange nicht mehr. Das liegt nicht nur an der guten Vermarktung des Sports, der in Formaten wie der Netflix-Dokumentation «Drive to Survive» einem breiteren Publikum näher gebracht werden konnte. Sondern auch an der steten Verbesserung der Show, die der GP-Zirkus liefert.

Mit dem Interesse der Fans ist auch das Interesse der potenziellen GP-Ausrichter gestiegen. Die Verantwortlichen haben die Qual der Wahl, so viele Länder, Städte und Organisationen würden den GP-Zirkus begrüssen. Das spiegelt sich auch an der Anzahl WM-Runden, die in einer Saison ausgetragen werden. In diesem Jahr stehen 24 Termine und damit so viele Kräftemessen wie noch nie auf dem Programm.

Das bringt die Mannschaften und Fahrer an die Belastungsgrenze – und sorgt deshalb immer wieder für Diskussionen. Auch Max Verstappen sieht die Expansion des WM-Kalenders kritisch, wie sein Vatern Jos in einem Gespräch mit der offiziellen Website des dreifachen Champions betont. Er sagt: «Ich kann sagen, dass die Anzahl der Rennen in der Formel 1 für viele Fahrer zu viel wird, auch für Max, der das immer sehr offen angesprochen hat.»

«Ich denke, dass dieser Trend irgendwann den Spaß an der Sache raubt. Als ich anfing, gab es nur etwa sechzehn oder siebzehn Rennen. Jetzt sind es 24, und das merkt man bei allen, auch bei den Mechanikern, die ständig unterwegs sind. Max ist noch mehr unterwegs, weil er auch im Simulator sitzen muss und Verpflichtungen gegenüber Sponsoren hat. Man kann sich vorstellen, wie oft er von zu Hause weg ist», betont der ehemalige GP-Pilot.

