Toto Wolff hofft auf letzte Erfolge mit Hamilton

Mercedes-Teamchef Toto Wolff freut sich auf das Wochenende in Las Vegas. Der Österreicher gibt für die letzten WM-Runden des Jahres ein klares Ziel vor: Er will Lewis Hamilton mit Erfolgen verabschieden.

Die Saison 2024 neigt sich ihrem Ende zu, doch noch stehen drei WM-Runden auf dem Programm, die an aufeinanderfolgenden Wochenenden über die Bühne gehen werden. Den Anfang macht der WM-Lauf in Las Vegas, bevor die GP-Stars in Katar das letzte Sprint-Wochenende und in Abu Dhabi das Saisonfinale bestreiten.

Der WM-Lauf in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird der letzte GP-Einsatz für Lewis Hamilton im Mercedes sein. Denn der siebenfache Weltmeister wechselt danach die Fronten und versucht sein Glück mit dem Ferrari-Team. Auch deshalb wünscht sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff einen erfolgreichen Saisonabschluss.

Der Wiener sagt: «Wir machen uns Bereit für Las Vegas, dem ersten der letzten drei Rennwochenenden der Saison. Wir konzentrieren uns darauf, dieses Jahr so stark wie möglich abzuschliessen und die Saison 2024 mit einigen Highlights zu beenden. Wir freuen uns auf die kommenden Rennen und darauf, unsere unglaubliche Reise mit Lewis erfolgreich zu beenden und Schwung für 2025 zu holen.»

Und Wolff erinnert sich: «Wir freuen uns auf die Rückkehr nach Las Vegas. Die Formel 1 hat im vergangenen Jahr eine unglaubliche Show geboten und der Anblick der Formel-1-Autos, die nachts über den Strip fuhren, war einer der Höhepunkte der Saison.»

«Ich konnte mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, dort in einem leistungsstarken Mercedes-AMG GT R mit 180 Meilen pro Stunde (rund 290 km/h, Anm.) Gas zu geben. Ich hatte das Glück, einige unserer Partner auf Hot Laps mitnehmen zu können, und es war ein Erlebnis, das ich und hoffentlich auch sie nicht vergessen werden», erzählt der 52-Jährige.

«Die Strecke selbst und die Bedingungen waren eine faszinierende Herausforderung für die Fahrer und Teams und sorgten für spannendes Racing und einen aufregenden Grand Prix. Ich bin sicher, dass die diesjährige Veranstaltung ein noch grösserer Erfolg wird», fügt Wolff an.

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0