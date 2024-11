Jacques Villeneuve zu Hamilton: «Das lohnt sich»

Formel-1-Rekordsieger Lewis Hamilton hat den Entschluss gefasst, das Mercedes-Team zu verlassen und bei Ferrari an Bord zu gehen. Das war richtig so, findet der frühere GP-Star Jacques Villeneuve.

Drei Rennwochenenden dauert die aktuelle Formel-1-Saison noch, und mit der diesjährigen WM endet für Lewis Hamilton auch ein wichtiges Karriere-Kapitel. Denn der siebenfache Champion wird das Mercedes-Team nach zwölf gemeinsamen Jahren verlassen, um künftig im Ferrari auf Punktejagd zu gehen. Eine Entscheidung, die er schon vor dem Start der Saison 2024 traf und auch öffentlich bestätigte.

Für Jacques Villeneuve steht fest: Der 105-fache GP-Sieger tut gut daran, sein Glück in Rot zu versuchen. Der Weltmeister von 1997 sagt im Gespräch mit «Grosvenor Sport»: «Mit Mercedes noch einmal zu gewinnen, würde ihm nicht wirklich etwas bringen. Aber mit Ferrari zu gewinnen? Nach allem, was er erreicht hat, gibt es keine grössere Errungenschaft für ihn.»

Der Kanadier ist sich sicher: Mit Erfolgen für das Team aus Maranello würde Lewis Hamilton seine ohnehin schon glanzvolle GP-Karriere krönen können. «Gewinnt er mit Ferrari, wird er seinen Erfolg noch vergrössern. Und wenn ihm das nicht gelingt, hat er immer noch alle Rekorde in der Tasche. Das wäre einfach noch der ultimative Erfolg. Es lohnt sich für ihn also, dieses Risiko einzugehen», ist sich der elffache GP-Sieger sicher.

Lewis Hamilton hat seinen Wechsel damit begründet, sich einen Kindheitstraum zu erfüllen. Im Gespräch mit der «Sunday Times» schwärmte der aktuelle WM-Siebte: «Es ist so aufregend, weil ich mich daran erinnere, wie ich als Kind Michael (Schumacher, Anm.) zugeschaut habe.» Jeder Fahrer schaut sich dieses Auto an und man fragt sich: Wie wäre es, in dem roten Cockpit zu sitzen?»

