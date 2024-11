Max Verstappen verrät: Worauf es in Las Vegas ankommt

In Brasilien konnte Max Verstappen am Rennsonntag dank einer fabelhaften Aufholjagd den Sieg erringen und seinen WM-Vorsprung auf Lando Norris ausbauen. An diese Performance will er in Las Vegas anknüpfen.

Mit einem bequemen Polster von 62 WM-Punkten reiste Max Verstappen nach Las Vegas. Der dreifache Champion ist nach seiner Aufholjagd von São Paulo, wo er von Startplatz 17 zum Sieg stürmte, auf dem besten Weg, seinen vierten WM-Titel in Folge zu erobern. Doch noch stehen drei WM-Runden an, und in diesen will der ehrgeizige Red Bull Racing-Star die gleiche Leistung wie in Interlagos zeigen.

«Brasilien war ein unglaubliches Rennen für uns und ein ganz besonderer Moment für mich und das Team. Es war grossartig, uns wieder in der alten Form präsentieren zu können. Das Team hat einen tollen Job gemacht und wir hoffen, dass wir in den nächsten Rennen an diese Performance anknüpfen können», hält der 27-Jährige fest.

«In Las Vegas beginnt der letzte Teil der Saison, der aus drei WM-Runden an aufeinanderfolgenden Rennwochenenden besteht. Wir alle müssen noch einmal richtig Gas geben», betont Verstappen, und erinnert sich: «Im vergangenen Jahr konnten wir in Las Vegas eine gute Leistung an den Tag legen.»

«Es ist eine schnelle Strecke, mit langen Geraden und vielen Überholchancen», sagt der Titelverteidiger über den Strassenkurs, auf dem im vergangenen Jahr triumphieren konnte. Er weiss, worauf es ankommen wird: «Die Temperaturen sollen auch diesmal recht niedrig ausfallen, also wird es entscheidend sein, die Reifen ins Arbeitsfenster zu bringen.»

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0