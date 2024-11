Kampfansage von Lando Norris: Beide Titel im Visier

Beim jüngsten Formel-1-GP in Brasilien musste Lando Norris im Titelkampf einen Rückschlag einstecken. Obwohl viele von einer Vorentscheidung sprechen, denkt der WM-Zweite aus dem McLaren-Team nicht ans Aufgeben.

Rein rechnerisch besteht für Lando Norris auch nach dem Wochenende in São Paulo die Chance, den WM-Titelkampf gegen Max Verstappen zu gewinnen. Doch viel wahrscheinlicher ist, dass Titelverteidiger Max Verstappen, der nach seinem sensationellen Sieg in Brasilien über ein Polster von 62 WM-Punkten verfügt, zum vierten Mal in Folge triumphiert.

Doch ans Aufgeben will der McLaren-Pilot nicht denken, er sagt vor dem drittletzten Rennwochenende in Las Vegas: «Es war gut, nach der WM-Runde in Brasilien ins McLaren-Werk zurückzukehren. Ich habe mich mit meinen Ingenieuren auf die letzten drei WM-Runden vorbereitet. Und jeder ist motiviert und bereit, sein Bestes im Kampf um beide WM-Titel zu geben.»

Auch Teamchef Andrea Stella gibt sich kämpferisch und sagt: «Das Rennen in Las Vegas ist das erste den drei letzten GP in diesem Jahr, die an aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfinden. Und das ist eine der grössten Herausforderungen in dieser Saison, wenn man sich das Programm anschaut. Das Feld liegt leistungsmässig wie erwartet sehr nah beieinander, aber wir haben ein starkes Auto und ein gutes Team, das in jedem bisherigen Rennen hart gearbeitet hat, um uns in eine gute Position zu bringen.»

«Die Saison war für alle Beteiligten bereits sehr lang und nun müssen wir noch einmal alles geben, um unseren Job zu erledigen. Wir bleiben fokussiert, denn wir wissen, dass es noch nicht vorbei ist. Jeder Punkt zählt und das Team ist top-motiviert, den Fahrern das bestmögliche Gesamtpaket zu bieten, damit sie ein gutes Rennen zeigen können», fügt der Italiener an.

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0