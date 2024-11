Fernando Alonso: «Das müssen wir jetzt ändern» 21.11.2024 - 12:00 Von Vanessa Georgoulas

© Aston Martin F1 Team Fernando Alonso

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso konnte in den letzten drei WM-Runden keine frischen WM-Punkte ergattern. In Las Vegas will er das ändern – auch wenn die Herausforderung gross ist, wie der zweifache Champion betont.