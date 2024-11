Nico Hülkenberg (Haas): «Das hat alle überrascht»

​Die bisherige USA-Bilanz von Nico Hülkenberg 2024: Siebter im Miami-Sprint, Achter im Austin-Sprint, Achter im USA-GP. In Las Vegas will Nico nachlegen. Er sagt, was ihn unlängst überrascht hat.

Auf Nico Hülkenberg ist auch in Amerika Verlass: Der 37-jährige Deutsche hat 2024 sowohl in Miami gepunktet als auch in Texas – in Florida als Siebter im Sprint, in Austin mit zwei soliden Fahrten zu achten Rängen im Sprint und im Grand Prix.

Mit Las Vegas hingegen hat Hülki aus dem letzten Jahr noch eine Rechnung offen: Fehler in der Quali und nur Startplatz 13, Motorschaden beim Nacht-GP, keine Punkte.

Nico ist heiss, denn im Konstrukteurs-Pokal geht es für Alpine, Haas und die Racing Bulls um den sechsten Schlussrang. Diese drei Rennställe liegen derzeit innerhalb von sechs Punkten – Alpine steht bei 49 Zählern, Haas bei 46, die Bulls bei 44.

Alpine hat mit dem Sensations-Ergebnis von Brasilien alle verblüfft: Esteban Ocon Zweiter, Pierre Gasly Dritter. Die Franzosen haben in einem Rennen mehr WM-Punkte gesammelt als in 25 Grands Prix davor zusammen.



Die grandiose Darbietung von Ocon (als Vierter gestartet) und von Gasly (als 13. losgefahren) könnte einen wahren Geldsegen bedeuten für Alpine, wie Sonderberater Flavio Briatore bestätigt hat: «Ich habe mich mal schlau gemacht, was der Unterschied ist zwischen Rang 6 und Platz 9 in Sachen Preisgeld-Ausschüttung, es sind fast 30 Millionen Dollar, um genau zu sein 29,2 Millionen.»



Nico Hülkenberg weiss: «In diesem hart umkämpften Mittelfeld musst du an jedem GP-Wochenende das Beste aus dem Auto holen und auch jede Gelegenheit nutzen, die sich dir bietet. Alpine hat das in Brasilien extrem gut umgesetzt, wir leider nicht.»



«Aber ich bin guter Dinge, dass wir wieder vorrücken können. Wir haben noch drei Rennen, um P6 zurückzuholen, und das ist mir extrem wichtig. Ich glaube, wie haben genug Speed im Auto, um das zu schaffen, das haben wir an den vergangenen zehn GP-Wochenenden bewiesen.»



Was gilt es auf dem schnellen Strassenkurs von Las Vegas besonders zu beachten? Nico schmunzelt: «Ich weiss, dass ich auf Kurve 3 aufpassen muss, da habe ich letztes Jahr in der Quali massiv gepatzt. Grundsätzlich brauchst du gute Traktion aus den Kurven heraus, wir haben zahlreiche Passagen, in welchen du aus einer verhältnismässig langsamen Kurve auf eine lange Gerade fährst. Dazu fahren wir mit flach gestellten Flügeln, um auf diesen Geraden schnell genug zu sein. Du musst einen gesunden Kompromiss finden. Und du musst Mittel und Wege finden, trotz niedriger Temperaturen die Reifen zum Arbeiten zu bringen.»



Der Autosport-Weltverband FIA hat vor den letzten drei GP-Wochenenden des Jahres den Formel-1-Rennleiter gewechselt, Niels Wittich ist weg, der Portugiese Rui Marques ist hier in Las Vegas an der Arbeit.



Der 224-fache GP-Teilnehmer Hülkenberg gibt zu: «Das hat alle überrascht hier im Fahrerlager. Ich finde, Niels hat einen guten Job gemacht. Er war mit uns Piloten geradeheraus. Ich weiss nicht, was da im Hintergrund vorgefallen ist.»



«Wir haben uns an seine Arbeitsweise gewöhnt, und wenn nun ein neuer Rennleiter kommt, dann wird es gewiss eine Angewöhnungsphase geben. Wir werden herausfinden, wie er tickt. Was unsere Arbeit an sich angeht, ändert das nichts. Aber jeder Mensch ist anders, und vielleicht hat Marques ja andere Ansichten darüber, wann eine virtuelle Safety Car-Phase oder eine rote Flagge angebracht ist.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0