Racing Bulls in Las Vegas: Glitzer für Tsunoda/Lawson

So treten die Racing Bulls in Las Vegas an

​Die Racing Bulls beim Nacht-GP Las Vegas in Sonderlackierung: Yuki Tsunoda und Liam Lawson spendieren mit ihren Autos dem Glitter und Glamour des Spielerparadieses einen zusätzlichen Schimmer.

In der Glitzerstadt Las Vegas steuern die Racing Bulls ihren Teil bei: Zum spektakulären Nacht-GP hat das offiziell Visa Cash App RB genannte Team eine frische, funkelnde, einmalige, von Glitter inspirierte Lackierung entworfen. Inspiriert von der Cash App Visa Glitter Card mit ihrem atemberaubenden blau-grünen Farbverlauf verkörpert die Lackierung die Strahlkraft der kultigen Lichter und des pulsierenden Nachtlebens von Las Vegas.

Die Anfang des Jahres in Zusammenarbeit mit der Emmy-prämierten Schauspielerin, Musikerin und TV-Moderatorin Keke Palmer eingeführte Cash App Visa Glitter Card wurde von der Idee des Glitzerfiebers inspiriert – ein freudiges Gefühl, das man einfach nicht abschütteln kann, was diese Stadt ihren Besuchern vermittelt, ganz besonders am GP-Wochenende.

Das Team trägt die Lackierung über die Rennstrecke hinaus. Das glitzernde Design schmückt die Garage, das Team trägt besondere Kleidung, samt Overalls für Tsunoda und Lawson.

Vorgestellt wurde die neue Lackierung mit einem Kurzfilm in den sozialen Netzwerken. In den Hauptrollen spielen Kevin Dillon und Jerry Ferrara (aus der erfolgreichen HBO-Fernsehserie «Entourage») und der Schauspieler Travis Bennett (bekannt durch die FX-Serie «Dave»). Der Film spielt auf einer Fahrt durch die Wüste von Los Angeles nach Las Vegas.



Peter Bayer, Geschäftsleiter der Racing Bulls: «Las Vegas wäre nicht Las Vegas ohne einen Hauch von Glitzer, und als Heimat des Glitzers war es nur richtig, zum Rennen in Las Vegas eine spezielle Lackierung zu bringen.»



«Die Stadt nimmt in der Geschichte des Teams einen besonderen Platz ein, da wir dort Anfang des Jahres VCARB präsentiert haben. Seitdem hat die kreative Zusammenarbeit mit unseren Partnern zu herausragenden Lackierungen jenseits der Norm geführt, wie in Miami und Singapur. Ich freue mich darauf, den VCARB01 auf der Rennstrecke im Scheinwerferlicht schimmern zu sehen.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0