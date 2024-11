Max Verstappen: Ab jetzt ist alles für die Katz

​Max Verstappen kann schon in Las Vegas zum vierten Mal in Folge Weltmeister werden. Das wird das Leben des Niederländers nicht auf den Kopf stellen. Dennoch gilt: Ab nun ist alles für die Katz.

Die Frage eines niederländischen Journalisten kam ein wenig unerwartet, als Max Verstappen das Fahrerlager des Las Vegas Strip Circuit betrat: «Ist es wahr, dass ihr euch eine Katze zugelegt hat?» – «Ja, das stimmt.» – «Habt ihr schon einen Namen?» – «Ja, Donatello.»

Max Verstappen und Lebenspartnerin Kelly kommen (wie jeder neue Besitzer eines Tieres weiss) turbulente Tage zu, dem Restprogramm der Formel 1 kann Max hingegen ziemlich entspannt entgegensehen.

Wir haben noch drei Grands Prix (Las Vegas, Katar und Abu Dhabi), dazu den Sprint von Katar, ein Pilot kann daraus maximal 86 Punkte schöpfen (vier Siege, drei beste Rennrunden in den GP); aber bei einem Vorsprung von 62 Punkten auf Lando Norris muss Verstappen nun wahrlich keine schlaflosen Nächte haben in Sachen erfolgreicher Titelverteidigung.

Die Körpersprache des 27-jährigen Niederländers sagt: Wenn das hier in der Wüste von Nevada in trockene Tücher kommt, gut, wenn nicht, dann auch gut, dann eben in der Wüste von Katar. Oder auf Yas Island von Abu Dhabi.



Stimmung im Formel-1-Fahrerlager in Sachen WM-Entscheidung: Es ist nicht mehr die Frage, ob Verstappen erneut Champion wird, sondern nur noch wann.



Klappt das wie erwartet für Max, dann heisst das: Nur Michael Schumacher und Lewis Hamilton (je 7 Mal Weltmeister) sowie Juan Manuel Fangio (5) haben mehr Titel als Max. Verstappen stünde auf der gleichen Stufe wie Alain Prost und Sebastian Vettel.



Und: Nur Fangio, Schumi, Hamilton und Vettel haben vor Max vier Titel (oder mehr) in Serie geholt.



Verstappen gibt im Fahrerlager des Las Vegas Strip Circuit Einblicke ins sein Gefühlsleben: «In den vergangenen Rennen hatten wir auf trockener Strecke nicht den richtigen Speed. Es ist ja nicht so, dass jetzt alle Probleme gelöst wären, nur weil wir in Brasilien ein Rennen im Regen gewonnen haben. Das hat mir eine gute Ausgangsposition in der Meisterschaft verschafft, gewiss, aber wir haben nicht das schnellste Auto.»



«Ich hoffe einfach, dass wir konkurrenzfähig sein können. Natürlich weiss noch niemand, wie sich die kalten Temperaturen hier auf das Verhalten der Reifen auswirken werden. Das werden wir in den freien Trainings herausfinden.»



Besonderen Druck wegen der möglichen Titelentscheidung erkennt Max keinen: «Der Druck besteht vielmehr darin, dass ich jedes Wochenende eine gute Leistung zeigen will. Ich will Spass am Rennfahren haben und um die Spitze fahren können. Die Meisterschaft ist auch noch nicht entschieden, also müssen wir weiter punkten – von daher hat sich nichts geändert.»





Die 17 Mehrfach-Weltmeister der Formel 1

7 Titel

Michael Schumacher (D), Lewis Hamilton (GB)



5 Titel

Juan Manuel Fangio (RA)



4 Titel

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 Titel

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR), Max Verstappen (NL)



2 Titel

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E)