Lando Norris gibt zu: «Eine Woche lang deprimiert»

​Las Vegas 2023: Lando Norris setzt seinen McLaren in die Mauer, aus. In Las Vegas 2024 könnte es für den Engländer den nächsten Tiefschlag geben – WM-Traum von Max Verstappen beendet.

Noch klammert sich Lando Norris an die Mathematik: «Wir werden in Las Vegas alles geben, um in beiden Weltmeisterschaften im Rennen zu bleiben.»

Nur: Der Engländer hat nach dem fabelhaften Verstappen-Sieg in Brasilien schon 62 Punkte Rückstand. Da müsste bei den ausstehenden drei Grands Prix (Las Vegas, Katar, Abu Dhabi) sowie bei einem Sprint (Katar) für WM-Leader Verstappen schon sehr viel schiefgehen, damit Norris ein Formel-1-Wunder gelingt. Denn Verstappen-Verfolger Lando Norris könnte mit drei Siegen, drei besten Rennrunden sowie dem Sprint-Erfolg auf nur maximal 86 Punkte kommen.

Sehr viel wahrscheinlich ist: Max Verstappen sichert sich seinen vierten Titel in Folge, möglich bis wahrscheinlich schon in Las Vegas (er muss vor Norris ins Ziel kommen). Denn er muss in den verbleibenden Rennen nur 25 Punkte holen, ungeachtet der Ergebnisse von Norris.

Die beiden WM-Rivalen kommen mit unterschiedlichen Erinnerungen ins Spieler-Mekka Las Vegas zurück: Verstappen hat hier 2023 gewonnen, Norris setzte seinen Wagen schon in der dritten Runde in eine Mauer.



Lando im Fahrerlager des Las Vegas Strip Circuit: «Das war nicht meine beste Stunde vor einem Jahr hier, fürchte ich. Aber das liegt weit hinter mir. Ich erwarte an diesem Wochenende wieder einen heissen Tanz mit den üblichen Verdächtigen – also Red Bull Racing, Ferrari, Mercedes und McLaren.»



«Jeder hat gesehen, dass sich die Dinge in Brasilien nicht zu unseren Gunsten entwickelt haben. Nach Brasilien muss ich mir erstmals seit Monaten eingestehen: Okay, der Abstand zu Max ist nun wirklich gross, das wird jetzt ganz, ganz schwierig.»



«Denn Max bringt sein Auto in der Regel auf Top-Platzierungen ins Ziel, da ist es schwierig, Punkte gutzumachen. Max hat so gut wie nie ein schlechtes Rennen.»



«Meine Einstellung verändert sich nicht. Ich will da hinausfahren und mein Bestes zeigen. Ich weiss genau, wo ich stehe. Und in gewisser Weise habe ich jetzt nichts mehr zu verlieren. Die Tür ist fast zu. Eine Woche lang war ich deprimiert. Es war nicht einfach zu verkraften, dass die WM-Chancen wohl verflogen sind. Aber dann habe ich mir gesagt – solche Rückschläge gehören nun mal zum Leben, damit muss ich umgehen können, ganz besonders in der Formel 1.»



Lando darf auf viele Aspekte seiner Saison stolz sein: Sieben Pole-Positions, erster Sieg in Miami, makellose Darbietungen in Zandvoort und Singapur, zwölf Podestplatzierungen, gute Aussichten auf WM-Schlussrang 2.



Aber da ist auch die andere Seite: Aus den meisten Pole-Positions keine Führung gemacht, bisweilen zu wenig energisch im Zweikampf, wie der 24-Jährige selber zugibt. «Meine Einstellung im Sport ist – ich will fair und sauber fahren. Vielleicht bin ich dabei das eine oder andere Mal zu lieb gewesen, beim Angriff wie in der Verteidigung. Und dafür habe ich einen hohen Preis bezahlt.»



«Es gab Situationen, da habe ich potenzielle Kollisionen verhindert, auch wenn das nicht zu sehen war. Aber im grossen Ganzen bin ich mit meinen Entscheidungen im Reinen.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0