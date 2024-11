Las Vegas-GP im TV: Angst der Fahrer unbegründet

​Seit September 2023 ist sie DER Hingucker von Las Vegas: «The Sphere». Auf der einzigartigen Halbkugel mit 1,2 Millionen LED-Flächen lassen sich Bilder und Videos zeigen. Achten Sie bei den TV-Bildern darauf.

Das erzeugte mehr Wirbel als jedes neue Casino in Las Vegas: «The Sphere». Dieses Auditorium mit 18.600 Sitzplätzen fasziniert seit September 2023 die Menschen – auf 54.000 Quadratmetern der Halbkugel und dank 1,2 Millionen Einzelflächen lassen sich via LED hochauflösende Bilder abspielen, die Erde, der Mond, ein Riesen-Smiley, einfach alles. Der Effekt des grössten LED-Schirms der Welt ist umwerfend und zieht fast jeden in seinen Bann.

Die Leuchtkraft der Sphere hatte den Formel-1-Piloten allerdings zu denken gegeben. Die GP-Organisatoren reagierten: Wenn gefahren wird, dann werden keine irritierenden Bilder aufgespielt, schon gar nicht in jenen Farben, die für die Piloten relevant sind, also rot, gelb oder blau; Farben, welche entlang der Bahn von Flaggenstationen eingespielt werden und von den Fahrern sofort erfasst werden müssen.

Joel Fisher, Verantwortlicher von MSG Entertainment für die Sphäre und damit Verhandlungspartner der Formel 1: «Die Fahrer mussten sich keine Sorgen machen. Alles ist sicher. Es versteht sich von selber, dass wir jeder Anforderung des Autosport-Weltverbands FIA nachkommen werden. Wir haben unzählige Farben und Einspielungen ausprobiert und ein gutes Verständnis dafür entwickelt, was wir guten Gewissens zeigen können.»



«Wir spielen auch 2024 Live-Bilder von der Strecke ein, Helme der Fahrer, Spielkarten mit den Piloten, natürlich Werbung der Formel-1-Partnerfirmen – und dann haben wir für die Fans noch ein paar Überraschungen auf Lager.»



Die Fahrer reagierten pragmatisch. GP-Sieger Valtteri Bottas auf die Frage, ob ihn die Sphere irritiert habe: «Ich hatte keine Zeit zu gucken, was dort zu sehen ist.»



Die Stadt Las Vegas liess zum ersten GP 2023 eine Stude erstellen. Ergebnis: Das Rennen erzeugte ein Umsatzvolumen von 1,5 Milliarden Dollar, kein Anlass im Spieler-Mekka erreicht das nicht nicht mal der Super Bowl.



GP-Besucher gaben 3,6 Mal mehr Geld aus als der normale Las Vegas-Besucher, alleine an Steuern nahm die Stadt 77 Millionen Dollar ein.



Wie sich das alles 2024 entwickelt, das können Sie in der Quali (Samstagmorgen des 23. Novembers, ab 6.30 Uhr) und im Rennen (Sonntagmorgen 24. November, ab 6.00 Uhr) in unserem Live-Ticker verfolgen. Hier unten finden Sie wie immer die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen.





