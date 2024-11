Lewis Hamilton zu alt? Mercedes-Chef Wolff dementiert

​Aufregung in Grossbritannien nach einem Zitat von Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Dem Österreicher wird unterstellt, er habe sich respektlos geäussert über seinen Superstar Lewis Hamilton. Wolff wehrt sich.

Bei Sir Lewis Hamilton kennen die Briten keinen Spass. Da wird jede Silbe auf die Goldwaage gelegt. Und so war der Wirbel absehbar, als Toto Wolff in einem neuen Buch mit den Worten zitiert wurde: «Wir sind in einem Sport, in dem es extrem wichtig ist, dass alle auf Zack sind. Jeder hat ein Ablaufdatum. Also muss ich mir die nächste Generation ansehen.»

Die Zitate wurden einem Buch über den Formel-1-Rennstall von Mercedes-Benz entnommen (Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane), und es dauerte natürlich nicht lange, bis daraus konstruiert wurde: Wolff sei der Ansicht, Hamilton sei über seinen Zenit hinaus. Wo Mercedes seinem siebenfachen Weltmeister doch nur noch einen beschränkten Vertrag offeriert hatte. Und sich nun für Formel-1-Teenager Kimi Antonelli entschieden habe.

Toto Wolff fühlt sich missverstanden, weil einige seiner Wort frisch arrangiert worden seien. In einem Podcast der BBC hat der Wiener dazu jetzt präzisiert: «Einige Zitate aus dem Buch sind ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen worden. Was ich meinte, das ist – wir alle altern, als Manager oder als Unternehmer oder als Athlet. Und ich wollte damit auch mich selber hinterfragen. ‘Verändere ich mich von grossartig zu gut?’ Denn gut reicht nun mal nicht in der Formel 1.»



Wolff dementiert entschieden, dass er Hamilton habe unterstellen wollen, Lewis sei langsam zu alt für diesen Sport. «Wir sehen, wie gut Lewis drauf ist, wenn das Auto konkurrenzfähig ist. Doch wir waren nicht in der Lage, ihm regelmässig einen Rennwagen zu geben, mit dem er sein Bestes geben kann. Das ist ein Frust, den wir mit ihm teilen. Lewis ist überaus scharfsinnig. Klar ist er anders als mit zwanzig Jahren. Aber seine Erfahrung und sein Rennhandwerk sind vortrefflich.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0