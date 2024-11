Lewis Hamilton (Mercedes/2.): «Das hat uns geholfen»

​Rang 2 für den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton beim Strassen-GP von Las Vegas, nur George Russell hat das noch besser gemacht. Hamilton verrät, wieso Mercedes so stark aufgetreten ist.

Lewis Hamilton hat im Spieler-Mekka Las Vegas den zweiten Platz erkämpft, knappe sieben Sekunden hinter Sieger George Russell, Doppelsieg für Mercedes also. Der Rekordsieger der Formel 1 ist sichtlich glücklich, denn er weiss – es passiert nicht jeden Tag, dass er von Startplatz 10 kommend Zweiter wird.

Nach seinem 202. Podestplatz (dem fünften in dieser Saison) schätzt der siebenfache Weltmeister seine Leistung so ein: «Im Anschluss an den Brasilien-GP war ich zerknirscht, ich gebe es offen zu. Und es war auch eine bittere Pille, hier in Las Vegas den zehnten Startplatz verkraften zu müssen, denn ich wusste – ich hätte hier in der ersten Startreihe losfahren müssen.»

«Zunächst mal eine dicke Gratulation an Max Verstappen zu seinem Titel und Russell zum Sieg. Was mich angeht, so hätte ich hier zum Sieg spazieren können, wenn ich meinen Job in der Quali richtig gemacht hätte.»

«Auf der anderen Seite: Auf diese Weise hatte ich einen Riesenspass da draussen, und ich bin sehr dankbar, dass ich Mercedes diesen Doppelsieg ermöglich konnte.»



«Ich war das ganze Wochenende gut drauf, auch wenn die innere Uhr wegen der Zeitumstellung zu Europa ein wenig durcheinander ist.»



Wie konnte Mercedes-Benz in Las Vegas so auftrumpfen? Lewis erklärt: «Ich bin überzeugt, das liegt an den Bedingungen. Es ist ziemlich kalt gewesen an diesem Wochenende, aber das hat uns in die Karten gespielt. Das waren genau die Verhältnisse, in welchem wir unsere Stärken ausspielen können.»





Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0