George Russell (1.): «Ich hatte Angst, da kommt was!»

​George Russell gewinnt den Las Vegas-GP. Der Mercedes-Fahrer zeigt auf dem schwierigen Las Vegas Strip Circuit eine makellose Leistung und triumphiert zum dritten Mal in der Königsklasse.

Das war fabelhaft: Mercedes-Pilot George Russell erobert den Sieg beim spektakulären Grand Prix von Las Vegas, vor Lewis Hamilton und Carlos Sainz. Der 26-jährige Engländer hat damit seinen dritten Formel-1-Sieg erobert (nach Brasilien 2022 und Österreich 2024). Gleichzeitig ist diese seine 15. Podestplatzierung in der Königsklasse. Für seinen Rennstall Mercedes bringt Las Vegas 2024 den 129. GP-Volltreffer und den 60. Doppelsieg (den ersten seit Brasilien 2022, auch mit Russell vor Hamilton).

Russell ist nach seiner Fahrt sichtlich berührt und erzählt: «Was für ein Traum-Wochenende, das ist von A bis Z super gelaufen und viel besser als erwartet.»

«Wir wussten alle nicht so richtig, wie sich das bei den klammen Temperaturen entwickeln wird, aber der Wagen lag von der ersten Trainingsrunde an sehr gut. Ganz ehrlich – ich weiss bis jetzt nicht, warum wir hier so schnell gewesen sind.»

«Las Vegas ist verrückt, das ganze Wochenende ist verrückt, und so wird es auch weitergehen. Ich hätte eigentlich noch heute Abend zurück nach Europa jetten sollen, aber das schmeiss ich in die Tonne – jetzt wird in Las Vegas gefeiert, das wird eine unfassbare Party!»



«Pole, Sieg, dazu ein Doppelsieg für Mercedes, ich bin überglücklich. Ich habe im Auto immer darauf gewartet, dass etwas passieren würde, denn normalerweise wurde mir in diesem Jahr immer ein Knüppel zwischen die Beine geworfen, wie der Regen in Brasilien oder das Untergewicht in Belgien.»



«Ich hatte Angst – da kommt was! Aber es kam nichts, und irgendwann habe ich die Zielflagge gesehen, und das Rennen war vorbei. Endlich hat sich für mich das Glück mal gedreht.»





Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0