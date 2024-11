Die Chance auf einen signierten Formel 1-Helm

Rennsport-Fans können bei der Spendentombola zugunsten von Wings for Life mitmachen und den ServusTV-Helm mit den Unterschriften aller Formel 1-Stars gewinnen. Auch Tickets für den Österreich-GP 2025 werden verlost.

Der Sender ServusTV organisiert zugunsten von Wings for Life eine Spendentombola, bei der ein einzigartiger Helm mit den Unterschriften aller Fahrer aus der Formel 1 verlost wird. Auch Wochenendtickets für den Österreich-GP 2025 vom 27. bis 29. Juni auf dem Red Bull Ring zählen zu den Hauptpreisen. Eine Teilnahme ist noch bis zum 1. Dezember möglich.

Mit jedem Loskauf wird die Forschungsstiftung Wings for Life unterstützt, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden. Wings for Life fördert weltweit hochkarätige Forschungsprojekte und klinische Studien. Die geförderten Wissenschaftler arbeiten an renommierten Instituten wie Harvard, Yale oder der Charité Berlin. Seit der Gründung hat Wings for Life bereits 324 Forschungsprojekte finanziert. Mit jedem einzelnen Projekt kommt die Stiftung ihrem großen Ziel näher.

Mehr Informationen über Wings for Life gibt es unter www.wingsforlife.com