Diese Entscheidungen sind in der Formel 1 noch offen

Max Verstappen sicherte sich beim GP in Las Vegas seine vierte WM in Serie

Die Fahrer-WM ist entschieden – viele andere Entscheidungen sind in der Formel 1 aber noch offen. Kurios: Im Duell um Platz 22 fährt ein noch aktiver Fahrer gegen einen bereits im Sommer entlassenen Piloten.

Der WM-Kampf in der Fahrerwertung ist entschieden – Max Verstappen ist Weltmeister!

Trotzdem lohnt es sich, in den nächsten beiden Wochen weiter genau hinzuschauen: In den letzten zwei Grands Prix (Katar und Abu Dhabi) und im finalen Sprint (Katar) stehen noch einige Entscheidungen an.

Die Team-WM

Dieses Duell ist noch offen. McLaren führt die Wertung aktuell mit 608 Punkten an, hat 24 Punkte Vorsprung auf Ferrari und 53 auf Red Bull Racing. Drei Teams sind also noch im Rennen.

103 Punkte könnte ein Team maximal noch holen – wenn beide Fahrer jeweils die Plätze 1 und 2 in den beiden GPs und im Sprint holen und die schnellsten Rennrunden im Rennen.

Der Kampf um Platz 6 in der Team-WM

Platz 4 für Mercedes ist bereits fix. Aston Martin wird nicht über Rang 5 hinauskommen, dürfte aber mit 36 Punkten Vorsprung auf Haas ziemlich solide als Fünfter feststehen.

Dahinter wird es knapp: Haas (50 Punkte) liegt einen Punkt vor Alpine auf Rang 6, dahinter folgen die Racing Bulls mit vier Punkten Abstand auf Haas. Theoretisch könnten auch noch Williams (17 Punkte) und Sauber (punktlos) aufschließend. Das ist aber äußerst unwahrscheinlich.

Die Fahrer-Vize-WM

Weltmeister ist Max Verstappen. Das ist bereits klar. Doch in der Vize-WM geht es ins Duell zwischen Lando Norris (McLaren) und Charles Leclerc (Ferrari).

Mit zwei GPs und einem Sprint kann ein Fahrer noch maximal 60 Punkte holen. Aktuell beträgt der Abstand von Leclerc an Rang 3 auf Norris auf Platz 21 Punkte. Oscar Piastri (268 Punkte) hat keine Chance mehr auf die Vize-WM, allerdings noch eine geringe Aussicht auf Platz 3.

Spannende teaminterne Duelle

Das Duell um die Nummer 1 bei Mercedes ist noch offen. Hier liegt George Russell mit 217 Punkten vor Lewis Hamilton (208). Bei Ferrari könnte Carlos Sainz noch bei voller Punkteausbeute und kompletter Punktlosigkeit für Charles Leclerc theoretisch (!) mit seinem Kollegen gleichziehen.

Der Kampf gegen die rote Laterne

Am Ende des Feldes steht ein wahrer Krimi an: Ein bald arbeitsloser Pilot tritt gegen einen bereits arbeitslosen Fahrer an. Valtteri Bottas (Vertrag läuft aus), der für Sauber an bislang jedem Rennwochenende an den Start gegangen ist, kämpft im Duell um Platz 22 um einen Fahrer, der schon längst nicht mehr in der Formel 1 ist: Logan Sargeant.

Obwohl Sargeant bereits seit dem Italien-GP in Monza Anfang September zuschauen muss, behauptet sich der von Williams gefeuerte US-Pilot in der Fahrerwertung vor dem noch aktiven Fahrer Valtteri Bottas.

Sargeant fuhr in Silverstone auf Rang 11. Bottas kam in der Saison nicht über Platz 13 in Monaco, Montreal und São Paulo hinaus. Insgesamt liegt Bottas so also hinter Sargeant – und kämpft gegen einen Fahrer, der eigentlich gar nicht mehr fährt, um den vorletzten Platz in der Fahrer-WM, also gegen Platz 23 und damit die rote Laterne der Formel 1.

Wenn Fahrer punktgleich sind, werden nämlich in nächster Stufe die weiteren Erfolge gegeneinandergerechnet. An der Spitze der Wertung entscheidet bei einem Patt also, wer z.B. mehr Siege hat, oder in zweiter Instanz mehr zweite Plätze etc. Bei Bottas und Sargeant entscheidet, wer mehr elfte Plätze hat.

Fährt Bottas also in einem der letzten beiden Rennen auf Platz 11, hätten beide je einen elften Platz auf dem Konto. Bottas würde dann wegen seiner 13. Plätze an Sargeant vorbeiziehen.

Alternativ könnte Bottas natürlich auch in die Punkteränge fahren (ab Platz 10). Dann würde er gleich an seinem ebenfalls punktlosen Teamkollegen Zhou Guanyu und an Sargeant vorbeiziehen. Es wäre allerdings der erste Punkt für Sauber in der gesamten Saison und entsprechend überraschend.

Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt

WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0