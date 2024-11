Champion! So gratuliert die Welt Max Verstappen

Feierlichkeiten mit dem Team in Vegas: Max Verstappen krönte sich in der Zocker-Metropole zum Weltmeister 2024

Max Verstappen ist zum vierten Mal in Serie Weltmeister. Was für eine Errungenschaft! Für seine starke Saison erntet der Red Bull Racing-Fahrer Glückwünsche aus der Formel 1, aber auch von außerhalb.

Ein fünfter Platz reichte Max Verstappen in Las Vegas zu seinem vierten WM-Titel in Serie! Nach 2021, 2022 und 2023 ist der Red Bull Racing-Star aus den Niederlanden auch im Jahr 2024 der Weltmeister. Für die Wahnsinns-Leistung erntete Verstappen verdiente Glückwünsche – teils direkt im Parc Fermé und nach dem Rennen, teils über Social Media.

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton gratulierte Verstappen direkt nach dem Rennen, sagte später: «Er und sein Team haben in den letzten vier Jahren großartige Arbeit geleistet und sich das echt verdient.»

Sein Teamkollege und Vegas-Sieger George Russell: «Er hat das stark gemacht. Wenn er nicht das Auto hatte, hat er immer das bestmögliche Ergebnis rausgeholt. Und seine Konkurrenz nicht. So ist er zum Weltmeister geworden.»

Dem Urteil schließt sich auch Ferrari-Pilot Carlos Sainz an: «Er hat immer dominiert, wenn sein Auto dominant war. Er hat keine Fehler gemacht und das Maximum rausgeholt.»

Lando Norris, der Verstappens letzter Herausforderer in der laufenden Saison war, sagte: «Ich bin natürlich enttäuscht, dass ich aus dem Rennen bin, aber Max verdient es mehr als jeder andere. Max hat keine Schwäche und ist eine bessere Saison gefahren als ich. Wenn er das beste Auto hat, dominiert er. Und wenn nicht, ist er trotzdem immer da und macht einem das Leben schwer. Er ist ein wirklich gutes Jahr gefahren.»

Mit seinem vierten WM-Titel ist Verstappen jetzt mit Sebastian Vettel und Alain Prost gleichgezogen.

Sebastian Vettel sagte am Mikrofon von RTL: «Ich freue mich für ihn. Er macht es im Moment besser als alle anderen. Wir sind regelmäßig in Kontakt, kommen gut miteinander aus. Seine Herangehensweise ist sehr gut, nicht mehr mit der Brechstange, sondern er hat den Überblick.»

Der Deutsche, der mit Red Bull Racing ebenfalls vier Titel am Stück holte (2010-2013): «Im Moment schafft er es, seinen Kopf kühl zu halten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Er hat die letzten Jahre extrem genutzt, ist gereift, ist noch schneller geworden. Er ist talentiert, aber hat sich nicht auf seinem Speed ausgeruht. Und das zeichnet sich jetzt aus. Er macht fast keine Fehler, ist in den bedeutenden Momenten da.»

In der französischen L’Equipe sagt Prost: «Max kann stolz sei auf seine Karriere. Er hat sich seine Titel verdient. Man kann ein bisschen Glück haben so wie ich 1986, aber man muss es herbeiführen und dann zugreifen. Max mangelt es an nichts.»

Sir Jackie Stewart, der auf drei WM-Titel kommt, postete ein Foto vom kleinen Max am Steuer eines Karts, schrieb dazu: «Wer möchte diesem jungen Mann sagen, dass er mal viermaliger Weltmeister wird?»

Auch außerhalb der Formel 1 bekam Verstappen Glückwünsche: MotoGP-Ikone Marc Márquez und der niederländische Fußballsuperstar Virgil van Dijk gratulierten via Social Media. Auch das niederländische Königshaus sprach Landsmann Verstappen die Glückwünsche aus. Der niederländische Star-DJ Martin Garrix, guter Kumpel von Verstappen, war in Vegas mit dabei, postete ein Video, in dem er mit seinen Freunden wie verrückt schrie und Verstappen feierte.

Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt

WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0