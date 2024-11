F1: Wetter und TV-Plan für den Großen Preis von Katar

Teil 2 des finalen Triple-Headers der Saison steht an: Am Wochenende ist die Formel 1 im Emirat Katar zu Gast, fährt dort auf dem Losail International Circuit. Wie das Wetter wird und wo das Rennen im TV läuft.

Von der US-Wüste in Nevada in die Wüste von Katar!

Teil 2 des finalen Triple-Headers der Saison 2024 steht an. Am Wochenende fährt die Formel 1 in Katar. Auf dem Lusail International Circuit nördlich der Hauptstadt Doha steigt das letzte Sprint-Wochenende der Saison.

In der Wüste wird das Wetter erwartet sonnig und stabil mit Höchsttemperaturen von bis zu 24 Grad am Tag und Mindesttemperaturen von 17 Grad in der Nacht. Anders als beim vorherigen Katar-Rennen wird es also nicht so heiß. 2023 hatte das Rennen Anfang Oktober stattgefunden und galt wegen der hohen Temperaturen als eines der körperlich anstrengendsten Rennen der Formel-1-Geschichte. Deshalb war das Rennen später ins Jahr verlegt worden – laut Prognose mit Erfolg.

Das Rennen läuft in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei Sky, ServusTV und SRF. Der ORF zeigt in der Nacht zu Montag eine Rennwiederholung. Wir haben die TV-Zeiten für Sie zusammengestellt.

Großer Preis von Katar im TV

Freitag, 29. November

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Sky Sport F1 – Rennen 2023 in Doha

11.50 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Las Vegas

13.00 Sky Sport F1 – Sprint São Paulo

14.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

14.15 ServusTV – Beginn Übertragung Freies Training

14.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Freies Training

14.30 Erstes Freies Training

17.50 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Las Vegas

18.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Jagd nach dem Titel

18.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

18.25 SRF zwei – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

18.15 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

18.30 Sprint Qualifying (bei uns im Ticker)

19.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

20.45 Sky Sport F1 – GP Confidential

21.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

22.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Las Vegas

22.30 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Jagd nach dem Titel

22.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

23.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Freies Training

Samstag, 30. November

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Freies Training

09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Freies Training

12.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Jagd nach dem Titel

12.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

14.00 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

14.15 ServusTV – Vorberichte Sprint

14.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

14.50 SRF zwei – Beginn Übertragung Sprint

15.00 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint

15.00 Sprint (bei uns im Ticker)

15.30 ServusTV – Analyse Sprint

16.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

16.45 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Jagd nach dem Titel

17.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: D. Coulthard / Frankreich 2000

18.20 Sky Sport F1 – Greatest Races: N. Lauda / Estoril 1984

18.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

18.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

19.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

19.00 Qualifying (bei uns im Ticker)

20.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

21.50 Sky Sport F1 – Jessica Hawkins im AMR21

22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt

23.45 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

Sonntag, 1. Dezember

06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

11.30 Sky Sport F1 – Inside Story: Magnificent Hamilton wins Silverstone classic

12.45 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Jagd nach dem Titel

13.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: F. Alonso / Nürburgring 2007

15.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

16.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

15.00 ServusTV – Vorberichte Rennen

17.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

17.00 Großer Preis von Katar (bei uns im Ticker)

18.40 ServusTV – Analyse

18.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

19.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

20.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

20.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

21.00 SRF zwei – Übertragung Rennen

22.30 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

23.55 ORF1 – F1 Motorhome

00.50 ORF1 – Wiederholung Rennen