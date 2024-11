Fred Vasseur (Ferrari): «Das war Schadensbegrenzung»

Nach den Plätzen 3 und 4 für seine Piloten im Vegas-GP war Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur nicht wirklich zufrieden. Der Franzose sprach von «Schadensbegrenzung» - und hegt Bedenken, was die Strecke in Katar angeht.

Platz 3 und 4 – und trotzdem nicht zufrieden. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur wirkte nach dem Vegas-Grand-Prix nicht sonderlich glücklich. Nicht nur gab es Spannungen zwischen seinen Fahrern – die Roten hatten auch Probleme mit den Reifen.

Vasseur: «Wir hatten im ersten Stint große Probleme mit den Medium-Reifen, haben etwa zwei Sekunden pro Runde verloren und auch wieder am Ende des zweiten Stints auf den harten. Insgesamt war das Tempo auf den harten Reifen in Ordnung, aber wir haben in der frühen Phase des Rennens einfach zu viel Zeit verloren. Das Rennen war am Ende Schadensbegrenzung.»

Normalerweise tut sich der Ferrari im Rennen leichter als im Qualifying. Vor dem Rennen hatte Vasseur die Anmerkung eines Journalisten, dass der Ferrari ja in der Regel sonntags schneller sei als samstags, humorvoll gekontert: «Das Rennen ist aber am Samstag.» Wegen der Zeitverschiebung von neun Stunden in Richtung Europa fand das Vegas-Rennen Ortszeit am Samstagabend statt, war in Europa aber am Sonntagmorgen zu sehen. Der Sonntags-Spruch mit Bezug aufs Rennen ging in Vegas also nicht auf.

Vasseur nach dem GP: «Wir müssen mehr als die anderen punkten und können uns nicht auf Schadensbegrenzung konzentrieren, wenn wir den Kampf offen halten wollen.»

Mit Blick auf die Team-WM waren die Plätze 3 und 4 für Ferrari dennoch ein großer Erfolg.

Vasseur rechnet vor: «Wir haben 12 Punkte mehr geholt als McLaren und 16 mehr als Red Bull Racing.» Bedeutet nach dem Vegas-Rennen: Ferrari liegt 24 Punkte hinter den Führenden von McLaren und 29 Zähler vor Red Bull Racing an Rang 3 der Team-WM. Mit 103 Punkten maximal für ein Team an den verbleibenden zwei Rennwochenenden (zweimal 25 und 18 Punkte plus 1 Zähler für die schnellste Rennrunde im GP sowie das Maximum für Platz 1 und 2 im Sprint, also 15 Punkte) ist bereits klar: Ferrari wird einen der drei Konstrukteurs-WM-Podestplätze belegen.

Vasseur fürchtet jedoch für Katar, wo am Wochenende gefahren wird: «Auf dem Papier liegt uns die Strecke nicht perfekt. Mit einem Sprint sind noch mehr Punkte zu vergeben. Als Team müssen wir nächstes Rennen eine bessere Arbeit machen.»

Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt

WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0