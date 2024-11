Fernando Alonso: Besonderes Lob für Max Verstappen

Fernando Alonso ging in der Spielerstadt Las Vegas leer aus: Der zweifache Champion kam als Elfter ins Ziel und ärgerte sich über die verpassten Punkteränge. Für Max Verstappen gab’s ein besonderes Lob vom Spanier.

Lange durfte sich Fernando Alonso auf dem schnellen Strassenkurs von Las Vegas wenigstens Hoffnungen auf den letzten Top-10-Rang und damit auch einen frischen WM-Punkt machen. Doch kurz vor Schluss verlor er die zehnte Position an Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez. «Ich war drei, vier Runden vor Schluss noch in den Punkten, es ist also schon etwas traurig, denn wir hätten es verdient, Punkte zu holen.»

«Wir haben ein sehr gutes Rennen gezeigt, nachdem ich von weit hinten losfahren musste», erklärte der Asturier, der nach dem Q1-Aus von Startplatz 16 eine Aufholjagd zeigte, die auf dem undankbaren elften Platz endete. «Mein Tempo war gut und das Auto funktionierte besser als am Vortag.»

«Ich würde am liebsten wieder ins Cockpit steigen und in Katar Revanche nehmen», erklärte der ehrgeizige 43-Jährige grinsend. «Das Gute ist, dass das Auto konkurrenzfähig war und wir bei der Musik waren. Es war also ein gutes Ende für dieses Wochenende.»

In seiner Medien-Runde äusserte sich Alonso auch zum Titelgewinn von Max Verstappen, dem der fünfte Platz reichte, um sich zum vierten Mal in Folge die Titel-Krone aufzusetzen. Der 32-fache GP-Sieger, den viele als einen der besten Fahrer der Welt erachten, lobte den Ausnahmekönner aus dem Red Bull Racing Team und betonte: «Ich kann mir vorstellen, dass sich dieser Titel sehr speziell für ihn anfühlt, denn sein Auto war wohl nicht so stark wie im vergangenen Jahr.»

«Er hat in diesem Jahr einen unglaublichen Job gemacht und in diesem Auto Ergebnisse eingefahren, die man realistischerweise nicht erwarten konnte. Das beste Beispiel dafür ist sein Auftritt in Brasilien. Er hat den Unterschied gemacht und ich denke, das war sein bisher bestes Jahr. Von einem Fahrer wie ihm und Leistungen wie derjenigen, die er in dieser Saison gezeigt hat, kann man immer etwas lernen», schwärmte Alonso.

