Startnummer 7 von Kimi Räikkönen neu vergeben

Kimi Räikkönen 2021 in Abu Dhabi bei seinem letzten Rennen mit der Startnummer 7

Die zuletzt von Kimi Räikkönen 2021 in Abu Dhabi gefahrene Startnummer 7 bekommt neues Leben eingehaucht. Alpine-Neuling Jack Doohan wird ab kommender Saison mit der Nummer 7 an den Start gehen.

Die Nummer 7 in der Formel 1 wird neu vergeben!

Erstmals nach dem Karriereende von Kimi Räikkönen Ende 2021 wird kommendes Jahr wieder ein Fahrer mit der Startnummer 7 unterwegs sein. Alpine-Neuzugang Jack Doohan will mit der ikonischen Nummer an den Start gehen.

In einem Video von seinem künftigen Formel-1-Team, bei dem er aktuell schon als Nachwuchs- und Reservefahrer unter Vertrag ist, sagt er: «Ich wollte unbedingt eine Nummer nehmen, mit der ich in der Vergangenheit schon gefahren bin und die eine Bedeutung für mich hat.»

Schon 2019 sei er mit der Nummer 7 auf den Rennstrecken der Welt unterwegs gewesen, erzählt der Australier. In der Euroformula Open fuhr er für das Team Double R, das von Räikkönen selbst gegründet wurde.

Der baldige F1-Debütant Doohan: «Mit der Nummer 7 ist eines meiner Idole gefahren, Kimi Räikkönen. Ich freue mich sehr darauf, das fortzuführen, sie mein Eigen zu machen und ein bisschen Glück von der Nummer 7 zu bekommen.»

Was steckt hinter der Nummer 7 bei Räikkönen? Typisch «Iceman» nicht viel. Er übernahm die Nummer aus seiner Zeit bei Lotus in die Ära, in der Fahrer sich ihre eigenen Startnummern über die Karriere hinweg sichern konnten.

Die 7 gilt in vielen Kulturen als Glückszahl. Auch gibt es gerade im westlichen Kulturraum viele Besonderheiten rund um die Zahl (7 Weltwunder, 7 Zwerge…). Bei Brettspielen mit sechsseitigen Würfeln kommt die Zahl statistisch am häufigsten vor. In Ostasien dagegen ist die 7 eine Unglückszahl.

Bleibt für Doohan zu hoffen, dass die alte Räikkönen-Nummer ihm Glück bringen wird…

