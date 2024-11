Nico Hülkenberg & Haas: Platz 6 zurückerobert

Die Fahrer-WM ist entschieden, aber der Kampf um Rang 6 in der Team-WM ist noch richtig eng. Mit seinem achten Platz im Vegas-GP machte Nico Hülkenberg einen wichtigen Schritt für sein Haas-Team.

Platz 8, vier Punkte fürs Team und ein breites Grinsen nach dem Rennen!

Haas-Pilot Nico Hülkenberg wollte in Las Vegas alles auf Rot setzen – und der Zocker-Plan ging auf. Der Deutsche kam beim Vegas-GP als Achter über die Ziellinie, sammelte wichtige Punkte für das enge Duell in der Team-Wertung.

Hülkenberg: «Ich bin sehr zufrieden. Ich denke, Platz 8 ist das Beste, was wir erreichen konnten. Wir waren das fünftbeste Team.»

In der Konstrukteurs-WM kämpft Haas mit Alpine und den Racing Bulls um Rang 6 – und hat dank der vier Punkte wieder die Nase vorn. Jetzt liegt das US-Team einen Punkt vor den Franzosen (49 Zähler) und vier vor den Racing Bulls (46). Hülkenberg brachte seinen Haas gut eine Minute nach Sieger George Russell (Mercedes) über die Ziellinie. Sein Auto war der erste Bolide, der die Ziellinie querte, der kein Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing oder McLaren war. So springt Haas von Rang 7 auf 6.

Der Deutsche über die Herausforderung während seines am Ende supererfolgreichen Rennens: «Es war ein sauberes Rennen: Eine gute Ausführung und wie erwartet war es auf der Reifenseite mit Körnung sehr herausfordernd – vor allem bei den Vorderreifen. Das hat alle beschäftigt und auf Trab gehalten, aber wir sind gut damit zurechtgekommen und haben uns ein wenig von unserer Hauptkonkurrenz abgesetzt, was gut funktioniert hat. Unser Tempo war auch anständig.»

Mit Yuki Tsunoda von seinem direkten Rivalen Racing Bulls lieferte sich der Deutsche ein direktes Duell. Hülki: «Wir sind nah dran, aber hatten ein bisschen die Nase vorn. Nicht viel, es ist sehr eng. Wir haben uns ein paar Runden gut duelliert und er hat gut verteidigt. Sie hatten ein sehr gutes Tempo auf den langen Geraden, war also nicht ganz einfach.»

Heim-Erfolg also für das US-Team beim dritten Grand Prix in den Vereinigten Staaten! Noch dreimal gibt’s in dieser Saison Punkte – zweimal im Grand Prix und in nicht ganz einer Woche in Katar im Sprint. Hält Haas den Schnitt, ist der begehrte sechste Rang in der Team-WM samt Boni und Umzug in die sechste Garage in der Boxengasse ganz nah…

Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt

WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0