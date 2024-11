McLaren oder Ferrari: Wer beendet Titel-Durststrecke?

​McLaren und Ferrari haben die besten Aussichten auf den Sieg im Konstrukteurs-Pokal 2024. Damit würde für beide eine lange Durststrecke zu Ende gehen. Nur McLaren kann den Titel schon in Katar holen.

Ferrari und McLaren, die beiden ältesten Formel-1-Rennställe – die Italiener sind seit 1950 dabei, die Engländer seit 1966. Ferrari hat den Konstrukteurs-Titel für den erfolgreichsten GP-Rennstall seit Einführung 1958 gleich 16 Mal gewinnen können, aber letztmals vor 16 Jahren, als 2008 für die Italiener noch Felipe Massa und Kimi Räikkönen an den Start gingen.

Die Durststrecke von McLaren ist sogar noch länger: Sie eroberten die begehrte Auszeichnung acht Mal, aber letztmals 1998, also vor 26 Jahren! Damals in Diensten von McLaren: Mika Häkkinen und David Coulthard.

Die Ausgangslage vor den letzten GP-Wochenenden 2024 in Katar und Abu Dhabi: Ein Team kann maximal noch 103 Punkte erobern. Es steht zwischen McLaren und Ferrari 608:584, 24 Punkte Vorsprung also.

Red Bull Racing hat mathematisch auch noch Titelchancen, realistisch aber nicht – dazu fährt Sergio Pérez einfach zu schwach.

Nur McLaren kann an am 1. Dezember in Katar vorzeitig Champion werden. Dazu müssen die Briten in Katar 21 Zähler mehr sammeln als die Italiener.



Unmöglich ist das nicht, wenn wir uns das Katar-Wochenende von 2023 in Erinnerung rufen. Da gewann Oscar Piastri den Sprint vor Max Verstappen, Norris im zweiten McLaren wurde Dritter. Ferrari? Nur auf den Rängen 6 (Sainz) und 12 (Leclerc) zu finden.



Im Grand Prix punktete McLaren ebenfalls üppig – Piastri hinter Verstappen Zweiter, Norris auf P3. Leclerc wurde im besten Ferrari nur Fünfter, Carlos Sainz konnte wegen eine Benzinlecks gar nicht erst an den Start gehen.





Konstrukteurs-Pokal: Die Sieger

1958 Vanvall

1959 Cooper

1960 Cooper

1961 Ferrari

1962 BRM

1963 Lotus

1964 Ferrari

1965 Lotus

1966 Brabham

1967 Brabham

1968 Lotus

1969 Matra

1970 Lotus

1971 Tyrrell

1972 Lotus

1973 Lotus

1974 McLaren

1975 Ferrari

1976 Ferrari

1977 Ferrari

1978 Lotus

1979 Ferrari

1980 Williams

1981 Williams

1982 Ferrari

1983 Ferrari

1984 McLaren

1985 McLaren

1986 Williams

1987 Williams

1988 McLaren

1989 McLaren

1990 McLaren

1991 McLaren

1992 Williams

1993 Williams

1994 Williams

1995 Benetton

1996 Williams

1997 Williams

1998 McLaren

1999 Ferrari

2000 Ferrari

2001 Ferrari

2002 Ferrari

2003 Ferrari

2004 Ferrari

2005 Renault

2006 Renault

2007 Ferrari

2008 Ferrari

2009 BrawnGP

2010 Red Bull Racing

2011 Red Bull Racing

2012 Red Bull Racing

2013 Red Bull Racing

2014 Mercedes

2015 Mercedes

2016 Mercedes

2017 Mercedes

2018 Mercedes

2019 Mercedes

2020 Mercedes

2021 Mercedes

2022 Red Bull Racing

2023 Red Bull Racing





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0