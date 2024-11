Max Verstappen vor Katar-GP: 4 WM-Titel in 1078 Tagen

​Der Niederländer Max Verstappen (27) ist als vierfacher Formel-1-Weltmeister nach Katar gereist. Der Red Bull Racing-Star sagt: «An unserer Vorgehensweise hat sich durch den Titelgewinn nichts geändert.»

Max Verstappen gehört seit dem Rennwochenende in Las Vegas einem exklusiven Zirkel an: Nur sechs Piloten haben vier Titel oder mehr gewonnen (Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio, Alain Prost, Sebastian Vettel und nun Max), nur drei Fahrer sind öfter Formel-1-Champion geworden als Verstappen. Und das mit 27 Jahren.

Verstappen ist der zweite Fahrer nach Vettel, der all seine vier Titel in Folge gewinnt. Merkwürdiges Detail: Drei Mal wurde der Formel-1-Weltmeister in Las Vegas gekrönt (1981, 1982, 2024), und alle drei Mal sicherte sich der Fahrer auf Rang 5 den Titel – 1981 war das Nelson Piquet, 1982 Keke Rosberg und nun 2024 Max.

Einer der vielen Rekorde, die Verstappen aufgestellt hat: Keiner gewann vier Titel in kürzerer Zeit – seit dem ersten Titel in Abu Dhabi 2021 sind nur 1078 Tage vergangen. Vettel brauchte dazu einen Tag länger.

Kein Fahrer ist länger WM-Leader gewesen als Max (in Interlagos hat er Michael Schumacher abgelöst), erst am 16. März 2025 in Australien kann er abgelöst werden.



Verstappen sagt: «Wir sind in dieser Saison durch dick und dünn gegangen, haben nie aufgegeben und durch alle Widerstände nur stärker geworden – und das macht diese Saison zu etwas ganz Besonderem.»



«Mit Blick auf Katar bleiben wir beim bewährten Fahrplan: ein Rennen nach dem anderen, eine Aufgabe nach der anderen. Das Ziel ist auch geblieben – ein möglichst gutes Ergebnis einfahren.»



2023 wurde Verstappen im Katar-Sprint Zweiter hinter McLaren-Fahrer Oscar Piastri, den Grand Prix hat er gewonnen.





Die 17 Mehrfach-Weltmeister der Formel 1

7 Titel

Michael Schumacher (D), Lewis Hamilton (GB)



5 Titel

Juan Manuel Fangio (RA)



4 Titel

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D), Max Verstappen (NL)



3 Titel

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 Titel

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E)





Alle Formel-1-Weltmeister

2024: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2020: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016: Nico Rosberg (D), Mercedes

2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2012: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2010: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2009: Jenson Button (GB), BrawnGP-Mercedes

2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

2007: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

2006: Fernando Alonso (E), Renault

2005: Fernando Alonso (E), Renault

2004: Michael Schumacher (D), Ferrari

2003: Michael Schumacher (D), Ferrari

2002: Michael Schumacher (D), Ferrari

2001: Michael Schumacher (D), Ferrari

2000: Michael Schumacher (D), Ferrari

1999: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1998: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1997: Jacques Villeneuve (CAN) Williams-Renault

1996: Damon Hill (GB), WilliamsRenault

1995: Michael Schumacher (D), Benetton-Renault

1994: Michael Schumacher (D), Benetton-Ford

1993: Alain Prost (F), Williams-Renault

1992: Nigel Mansell (Williams Renault FW14B)

1991: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1990: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1989: Alain Prost (F), McLaren-Honda

1988: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1987: Nelson Piquet (BR), Williams-Honda

1986: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1985: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1984: Niki Lauda (A), McLaren-TAG

1983: Nelson Piquet (BR), Brabham-BMW

1982: Keke Rosberg (FIN), Williams-Ford

1981: Nelson Piquet (BR), Brabham-Ford

1980: Alan Jones (AUS), Williams-Ford

1979: Jody Scheckter (ZA), Ferrari

1978: Mario Andretti (USA), Lotus-Ford

1977: Niki Lauda (A) Ferrari

1976: James Hunt (GB), McLaren-Ford

1975: Niki Lauda (A), Ferrari

1974: Emerson Fittipaldi (BR), McLaren-Ford

1973: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1972: Emerson Fittipaldi (BR), Lotus-Ford

1971: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1970: Jochen Rindt (A), Lotus-Ford

1969: Jackie Stewart (GB), Matra-Ford

1968: Graham Hill (GB), Lotus-Ford

1967: Denny Hulme (NZ), Brabham-Repco

1966: Jack Brabham (AUS), Brabham-Repco

1965: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1964: John Surtees (GB), Ferrari

1963: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1962: Graham Hill (GB), BRM

1961: Phil Hill (USA), Ferrari

1960: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1959: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1958: Mike Hawthorn (GB), Ferrari

1957: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati

1956: Juan Manuel Fangio (RA), Ferrari

1955: Juan Manuel Fangio (RA), Mercedes

1954: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati und Mercedes

1953: Alberto Ascari (I), Ferrari

1952: Alberto Ascari (I), Ferrari

1951: Juan Manuel Fangio (RA), Alfa Romeo

1950: Giuseppe Farina (I), Alfa Romeo