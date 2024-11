Sauber-Piloten: Bottas zu Mercedes, Zhou zu Ferrari?

​Sauber-Fahrer Guanyu Zhou ist punkteloser WM-21., GP-Sieger Valtteri Bottas sogar Letzter. Beide könnten für 2025 begehrte Cockpits erhalten, als Reservisten von Ferrari und Mercedes-Benz.

Zu den Enttäuschungen der GP-Saison 2025 gehört der Sauber-Rennstall: Zwei Rennen vor Schluss hat das viertälteste GP-Team (nach Ferrari, McLaren und Williams) noch keinen WM-Zähler ergattern können und steuert seiner zweiten punktelosen Saison nach 2014 entgegen, damals mit Adrian Sutil und Esteban Gutiérrez.

Natürlich hat der 35-jährige Bottas, zehnfacher GP-Sieger und WM-Zweiter 2019 und 2020, nicht vergessen, wie man Rennwagen fährt. Aber in einer Mischung aus schwachem Auto, Pech und mittelprächtigen Leistungen kommt als Summe eben ein Nuller heraus. Bestes Ergebnis des 244-fachen GP-Teilnehmers: 13. Ränge in Monaco, Kanada und Interlagos.

Der Chinese Guanyu Zhou (25) rangiert vor Bottas dank eines 11. Platzes beim WM-Auftakt in Bahrain. Der WM-18. Von 2022 und 2023 hat vor allem in der Qualifikation versagt: Elf Mal musste er aus der letzten Startreihe losfahren.

Seltsamerweise könnten sich ausgerechnet diese beiden Fahrer zwei der begehrtesten Plätze ergattern, von welchen viele junge Piloten träumen: als Reservisten bei Mercedes-Benz und Ferrari.



Die Bestätigung des Bottas-Comebacks bei Mercedes (wo er an der Seite von Lewis Hamilton von 2017 bis 2021 Grands Prix fuhr) ist nur noch Formsache. Falls ab 2025 George Russell oder Kimi Antonelli unpässlich wären, würde Routinier Bottas einspringen.



Zhou wird mit grosser Wahrscheinlichkeit zu jenem Rennstall zurückkehren, wo er 2014 bis 2018 Teil der Fahrer-Akademie war: zu Ferrari.



Vor dem GP-Wochenende von Katar sagt der einzige chinesische Grand-Prix-Pilot: «Verhandlungen mit mehreren Teams laufen, und Ferrari hat grosses Interesse an mir. Wir prüfen derzeit, welche Möglichkeiten uns offenstehen. Das sollte bald entschieden werden.»



In Las Vegas zeigte Zhou endlich wieder mal ein beherztes Rennen, er landete von P13 kommend auf dem 14. Rang. «Das war ein gutes Wochenende in Nevada, endlich hatte ich wieder ein konkurrenzfähiges Auto.» Bottas hatte die jüngsten Verbesserungen am Wagen zuerst erhalten, Zhou blieb aussen vor.



«Aber natürlich ist diese Saison insgesamt enttäuschend. Gerade in einer Phase, in welcher ich hätte zeigen sollen, was ich kann, hatte ich die neuen Teile nicht am Wagen.»



Ferrari braucht einen neuen Reservisten, denn der langjährige Fahrer Robert Shwartzman sucht sein Glück in der IndyCar-Serie. Zhou würde in Maranello zum zweiten Reservisten ironischerweise neben jenem Piloten, der für den Chinesen bei Sauber gehen musste – Antonio Giovinazzi.





Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0