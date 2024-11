Lando Norris: Böses Gerücht um McLaren «ist Bockmist»

​McLaren hat in Las Vegas nur die Ränge 6 (Lando Norris) und 7 (Oscar Piastri) eingefahren, damit ist die Titelentscheidung gefallen zu Gunsten von Max Verstappen. Seither kursiert ein böses Gerücht über McLaren.

Die Hoffnungen von Lando Norris auf den Formel-1-WM-Titel 2024 haben sich in Las Vegas in Luft aufgelöst: Die Kugel im Spielerparadies fiel auf die 1 von Champion Max Verstappen, der mit einer kontrollierten Fahrt zu Platz 5 zum vierten Mal in Folge Weltmeister geworden ist.

Um den Titel vorzeitig sicherzustellen, musste Verstappen vor seinem Titelrivalen Norris ins Ziel kommen, und das hat der Niederländer locker geschafft.

McLaren wirkte in Las Vegas merkwürdig zahnlos, und typisch Haifischbecken Formel 1 begann bald ein böses Gerücht zu kursieren: McLaren sei halt deshalb nicht mehr so schnell auf den Geraden, weil man am Heckflügel habe nachbessern müssen.

Fans und Fachleuten war aufgefallen, wie sich der Heckflügel von McLaren auf der langen Geraden von Baku fragwürdig verbog. Es ist wichtig zu wissen, dass die FIA den Rennwagen von McLaren zu jeder Zeit als regelkonform einstufte.

Allerdings gibt McLaren-CEO Zak Brown zu, dass sein Team am Heckflügel nachbessern musste. Das ist in der Formel 1 nicht ungewöhnlich und passierte schon allen Wettbewerbern.



Lando Norris reagierte ziemlich unmissverständlich, als er darauf angesprochen wurde, ob die eher diskrete Leistung etwas mit dem Heckflügel zu tun habe: «Nun, die Leute können sagen, was immer sie wollen, und sie können auch den ganzen Bockmist glauben, den sie sich einreden.»



«Fakt ist – die Nachbesserung machte sehr viel weniger aus als einige Leute verbreiten. Oder anders gesagt: Der Vorteil davor war viel geringer als ein paar Menschen glauben. Unsere Leistung in Las Vegas hatte damit nichts zu tun.»



McLaren-Teamchef Andrea Stella hat noch in Las Vegas erklärt, der unterschiedliche Speed von Norris und Piastri im ersten und zweiten Teil des Rennens habe vielmehr in der unterschiedlichen Art und Weise gelegen, wie der Engländer und der Australier ihre Reifen behandelt haben.





Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0