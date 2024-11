GM/Cadillac 2026: Ralf Schumacher wirbt für Mick

​Ab 2026 werden wir ein elftes Formel-1-Team haben: General Motors wird Cadillac in die Königsklasse bringen, eingesetzt von Andretti Global. GP-Sieger Ralf Schumacher sieht das als Chance für seinen Neffen Mick.

Die FIA hatte schon im Januar 2024 grünes Licht gegeben, endlich hat auch die Formel 1 ein Einsehen: Ab 2026 werden wir elf Rennställe am Start haben, Andretti Global kommt mit einem Team, das Cadillac heissen wird.

Hinter Cadillac steht General Motors, die einen F1-Motor entwickeln, der ab 2028 einsatzbereit sein wird; in einer Übergangsphase setzt Cadillac F1 einen Kundenmotor ein, Verhandlungen mit Ferrari und Honda laufen.

Wieso ist der Widerstand von Formula One Management kollabiert? Erstens hat sich Michael Andretti weitgehend vom Tagesgeschäft bei Andretti Global zurückgezogen. Der neue Geschäftsleiter ist Dan Towriss. Zweitens tritt Greg Maffei als CEO von F1-Besitzer Liberty Media ab, Maffei galt als Andretti-Gegner. Und drittens haben die Teamchefs endlich begriffen, dass ein neues Team mit den Schwergewichtlern General Motors und Cadillac der Popularität der Königsklasse nur zuträglich sein kann.

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher schätzt die Lage als Formel-1-Experte von Sky so ein: «Bis GM als Motorenhersteller kommt, wird es natürlich eine Zeit dauern, wobei General Motors ein Riesenkonzern ist, und was die anpacken, wird auch am Ende funktionieren.»



«Das alles ist wichtig für die Formel 1, denn es ist ein starkes Signal, wenn ein solcher Global Player in die Königsklasse will. Die Formel 1 bleibt im Wachstum. Ich freue mich auf elf Teams, denn das bedeutet zwei Plätze mehr für junge Fahrer. Wir wissen, wie schwer das ist bei lediglich 20 Autos. 2026 werden wir zehn Prozent mehr zur Verfügung haben.»



Klar haut Ralf sofort auf die Werbepauke für seinen Neffen Mick Schumacher: «Ich bin mir ziemlich sicher, dass GM auf amerikanische Kräfte setzen wird. Auf der anderen Seite ist das IndyCar-Niveau eben nicht das Formel-1-Niveau. Das haben wir bei zahlreichen Testfahrten gesehen. Aber vielleicht schlummert da ja irgendein Supertalent, das noch keiner gefunden hat.»



«Von daher gehe ich davon aus, dass man sich eine bekannte Grösse holen wird, um einen Anhaltspunkt zu haben. Man fängt ja mit allem bei Null an, und das wird verdammt schwer. Deshalb muss man schon jemanden haben, wo man weiss, der kann es und auf den kann man sich verlassen.»



Für Ralf Schumacher ist klar: Ein solcher Fahrer ist Mick Schumacher.





Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0