Fred Vasseur (Ferrari): Mulmiges Gefühl vor Katar-GP

​Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sagt, was die Tifosi für den Grand Prix von Katar erwarten wird. «Der Kontrast zwischen Las Vegas und Katar könnte nicht grösser sein.» Schwierige Aufgabe für die Italiener.

Schon vor dem Grand Prix in Las Vegas hatte Ferrari-Teamchef Fred Vasseur klargemacht: «Der Pistenverlauf in Nevada kommt uns eher entgegen als jener in Katar.»

Der Franzose hoffte auf eine üppige Punktebeute, aber dann trumpfte Mercedes-Benz auf – Doppelsieg mit George Russell vor Lewis Hamilton. Ferrari erreichte die Ränge 3 (Carlos Sainz) und 4 (Charles Leclerc), das war gegen McLaren (Lando Norris Sechster, Oscar Piastri Siebter) gut, aber nicht gut genug.

Denn Fred Vasseur weiss: McLaren war schon 2023 in Katar ausgezeichnet unterwegs, Ferrari hingegen tat sich in der arabischen Wüste schwer.

Der 56-jährige Franzose sagt: «Von der kalten Wüste in Las Vegas, wo wir den Rückstand auf McLaren auf 24 Punkte verkürzen konnten, geht es in das viel wärmere Klima von Lusail. Abgesehen vom Temperaturwechsel könnten die Strecken nicht unterschiedlicher sein; denn wir wechseln von einer Strecke mit rechtwinkligen Kurven und langen Geraden zu einer Strecke mit vielen Hochgeschwindigkeitskurven, die auf dem Papier nicht zu unseren Stärken passt.»



«Katar ist das letzte Sprint-Wochenende des Jahres, was wie immer bedeutet, dass die Grundlagen-Arbeit noch wichtiger ist als sonst, da es nur ein freies Training gibt. Es stehen 59 Punkte auf dem Spiel, aber jetzt ist nicht die Zeit, aber Rechnen wird uns nichts helfen. Wir müssen alles perfekt ausführen, um sicherzustellen, dass Charles und Carlos jedes Quäntchen Leistung aus dem SF-24 herausholen.»



«Wir haben vor allem an den letzten Rennwochenenden gesehen, dass die Formel 1 als Ganzes derzeit auf sehr hohem Niveau arbeitet, wobei oft Details den Unterschied ausmachen und alles auf den Kopf stellen können.»





Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0