Alain Prost: Verstappen hat viel mit Senna gemeinsam

​Der vierfache Formel-1-Weltmeister Alain Prost spricht über den vierfachen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen: «Ich weiss noch, wie ich ihm 2016 eine grosse Laufbahn vorhersagte. Er hat mich nicht enttäuscht.»

Max Verstappen hat in Las Vegas 2024 seinen vierten WM-Titel in Folge sichergestellt. Ein anderer vierfacher Champion, Alain Prost, ist tief beeindruckt. In L’Équipe sagt der 69-jährige Franzose: «Ich bin glücklich, in so guter Gesellschaft zu sein. Es gibt nur drei von uns mit vier Titeln, aber ich erinnere mich, als Michael Schumacher vier Titel holte und später Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Vor uns allen der grosse Fangio. Ein vierfacher Weltmeister zu sein, darauf darf Max sehr stolz sein.»

Prost – Champion 1985/1986/1989 mit McLaren sowie 1993 mit Williams – fährt fort: «Manchmal, so wie ich in 1986, brauchst du ein bisschen Glück. Aber du musst dir auch Möglichkeiten schaffen und sie dann ergreifen. Max wurde nie irgendwas geschenkt.»

«Ich erinnere mich noch, wie ich 2016, als Verstappen zum ersten Mal einen Grand Prix gewann, für Canal+ kommentiert habe und ihm eine glänzende Zukunft vorhersagte. Er hat mich nicht enttäuscht.»

Prost, der in 199 WM-Einsätzen 51 Mal gewinnen konnte, lobt: «Was Max mit 27 Jahren bereits erreicht hat, ist wirklich erstaunlich. Verstappen ist eindeutig etwas Besonderes. Er ist nicht irgendwer, was seine Persönlichkeit, seinen Charakter und sein Engagement angeht. Man kann ihn lieben oder hassen, aber er lässt dich ganz sicher nicht gleichgültig. Er ist eigenwillig, so wie viele Champions.»



«Max hatte anfänglich viel mit Ayrton Senna gemeinsam, vor allem in seiner frühen Karriere. Max ist frei und zieht sein Ding durch, das macht ihn so einzigartig. Er ist seinen ganz eigenen Weg gegangen. Das ist etwas, das ich an ihm sehr bewundere. Auf der Strecke ist er in der Regel respektvoll, er fährt hart, aber nicht unfair. Und selbst wenn er mal bestraft wird, akzeptiert er es.»



Wie sieht Prost die Zukunft von Max Verstappen? «Als ich mich 1993 entschied, mit der Formel 1 aufzuhören, brauchte ich keine weiteren Rekorde, ich wollte es einfach nur geniessen. So ist es wahrscheinlich auch bei Max. Kein Fahrer kann seine Titelgewinne planen. Max Verstappen wird ohne jeden Zweifel als einer der Grössten im Motorsport in Erinnerung bleiben.»





Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0