Charles Leclerc in Katar: Alarm wegen McLaren

​Der achtfache GP-Sieger Charles Leclerc schäumte in Las Vegas. Zuerst am Funk, danach bei den Interviews. Der Monegasse fühlt sich verarscht. Verspielt Ferrari seine Chancen auf den zweiten WM-Rang?

Las Vegas: Im Grunde hätten die Formel-1-Regisseure den Finger gleich auf dem Zensurknopf behalten können, um durchgehend zuzupiepsen, was Charles Leclerc da so von sich gab. Der 27-jährige Monegasse war kaum zu beruhigen, er fühlte sich von Ferrari nach Strich und Faden verarscht.

«Ich bin immer der Nette und ziehe dann den Kürzeren», war einer der wenigen Sätze, die ohne F-Wort zu hören waren. Auch nach dem Nacht-GP von Las Vegas hat sich der gegenwärtige WM-Dritte nicht beruhigt. «Es geht für mich nicht darum, bevorzugt behandelt zu werden, es geht um Dinge, die besprochen und dann nicht respektiert werden.»

Um genau zu sein, erhielt Charles im Rennen die Anweisung, Sainz vorbeizulassen, weil bei ihm, Leclerc, die Reifen eingebrochen waren. So weit, so gut, Leclerc gehorchte. Später jedoch, als Leclerc auf kalten Walzen unterwegs war und der aufrückende Sainz die Anweisung erhielt, keinen Druck zu machen auf Leclerc, da ignorierte der Madrilene die Stallorder. Sainz ging vorbei und wurde Dritter.

Leclerc meinte am Funk, triefend vor Ironie, vielleicht hätte man die Anweisung auf Spanisch senden sollten.



Charles später: «Das ist einfach frustrierend. Ich weiss, dass unser Ergebnis andersherum für Ferrari in der Markenwertung nichts geändert hätte, aber in der Fahrer-WM sieht das anders aus.»



Denn für Leclerc geht es noch darum, Lando Norris den zweiten Schlussrang hinter Verstappen abspenstig zu machen.



In Katar nun sagt Leclerc: «Unsere Aufgabe gegen McLaren wird nicht einfacher. Die waren 2023 hier sehr stark, und ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir hier gegen sie Punkte gutmachen.»



Über den Ärger über Sainz will Leclerc nicht mehr reden: «Ich will nicht darauf eingehen, was in Las Vegas passiert ist. Wir haben uns ausgesprochen, und was in den USA geschehen ist, das ändert nichts daran, dass wir gut miteinander arbeiten. Gewiss, es hat Rennen gegeben, in welchen die Dinge nicht so gelaufen sind wie erwartet, aber wann immer das war, wusste ich – wir können darüber reden, und dann blicken wir vorwärts.»



«Es ist nicht wichtig, was in Las Vegas geschah, es ist wichtig, was wir aus den kommenden beiden Rennwochenenden machen.»





Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0