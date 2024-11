Hartes Urteil von Eddie Jordan: «Ferrari ist Chaos»

​Schon als Formel-1-Rennstallbesitzer war Eddie Jordan für seine spitze Zunge bekannt. Auch heute nimmt der inzwischen 76-jährige Ire kein Blatt vor den Mund, etwa wenn es um die Leistung von Ferrari geht.

Ferrari hat Chancen, den ersten Konstrukteurs-Pokal zu gewinnen seit 2008. Dazu müssen die Italiener aber an McLaren vorbei, derzeit steht es in der Markenwertung 608:584 für die Briten.

Der frühere Formel-1-Rennstallbesitzer Eddie Jordan hat sich den Las Vegas-GP in aller Ruhe zu Gemüte geführt, und der 76-Jährige aus Dublin (Irland) macht wie immer aus seinem Herzen keine Mördergrube. In seinem Podcast «Formula for Success» fällt er ein hartes Urteil über Ferrari.

Bei Charles Leclerc und Carlos Sainz bauten die Reifen in der Nacht von Las Vegas schneller ab als erwartet, dann gab es lange Diskussionen zwischen den Piloten und dem Kommandostand, was das sinnvollste Vorgehen ist. Sainz wurde angewiesen, Leclerc ziehen zu lassen. Dann, als Carlos glaubte, er müsse zum Reifenwechsel hereinkommen, kam in letzter Sekunde die Order, auf der Bahn zu bleiben. Sainz überfuhr eine weisse Linie und konnte von Glück reden, dass die FIA-Regelhüter in die falsche Richtung blickten.

Gegen Schluss des Rennens überholte der Madrilene seinen monegassischen Stallgefährten Leclerc, der am Funk einen Tobsuchtsanfall hatte und sich später beklagte: «Ich bin immer der Nette und werde dann über den Tisch gezogen.»



Dicke Luft bei Ferrari.



Teamchef Fred Vasseur musste bei den Piloten ein Machtwort sprechen. Tenor: Niemand ist grösser als das Team.



Aber Eddie Jordan rügt: «Ich kenne das aus früheren Zeiten – Ferrari hat das wieder einmal vergeigt. Eigentlich kenne ich nur einen, der den Laden dort im Griff hatte, und das war Luca Montezemolo.»



«Sie haben sich mit den Reifen vertan, nicht zum ersten Mal. Ferrari ist bisweilen einfach Chaos. Ich halte Teamchef Fred Vasseur für einen fähigen Mann, aber sorry, wenn ein Fahrer am Funk sagt, ‘ich brauche neue Reifen’, keine Antwort, er sagt es nochmals, dann nochmals, und auf einmal kommt der Befehl zum Reifenwechsel, und Carlos biegt ab, aber auf einmal die Order ‘bleib draussen, wir sind nicht bereit’ – ich meine, Entschuldigung, aber was für ein Mist bitteschön soll das sein?»





Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0