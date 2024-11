Fernando Alonso (Aston Martin): «Das ist pures Gold»

​Aston Martin-Star Fernando Alonso ist in den vergangenen vier Grands Prix leer ausgegangen. Der Formel-1-Champion von 2005 und 2006 sagt: «In Katar und Abu Dhabi ist jeder Punkt für uns wie pures Gold.»

Aston Martin wird den Konstrukteurs-Pokal 2024 auf dem fünften Rang abschliessen. Das ist enttäuschend, denn nach dem bärenstarken ersten Saisonteil 2023 hofften die Grünen, in dieser Saison den siegverwöhnten Rennställen Red Bull Racing, Ferrari und Mercedes das Leben schwer zu machen.

Stattdessen erstarkte McLaren und ist drauf und dran, den ersten Sieg in der Markenwertung seit 1998 einzufahren. Aston Martin hingegen steht 2024 ohne Podestplatz da.

Selbst dem scheinbar ewig jungen Fernando Alonso (43) ist nur ein fünfter Platz gelungen (beim zweiten Saisonrennen, in Saudi-Arabien), in den vergangenen vier Grand Prix konnte der 32-fache GP-Sieger kein einziges Mal punkten – Rang 13 in Texas, Ausfall in Mexiko, Rang 14 in Brasilien, Platz 11 in Las Vegas.

Der Spanier hält fest: «In Katar und Abu Dhabi ist jeder Punkt für uns wie pures Gold. Klar geht es um nicht viel, aber es ist ganz wichtig, dass ich unserer Mannschaft etwas zurückgeben kann nach der ganzen Mühsal der letzten Wochen.»



Der WM-Neunte meint in Katar: «Nicht alles war negativ in Las Vegas. Wir hatten eine solide Strategie von Platz 16 kommend, der Renn-Speed war besser als in der Quali, die Boxenstopps waren blitzschnell. Wenn wir ein wenig weiter vorne losfahren können, dann wird das auch was mit Punkten.»





Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0