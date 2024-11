Mercedes bestätigt: Mick Schumacher ist weg

​Mercedes-Benz hat bestätigt: Mick Schumacher wird nicht länger als Reservefahrer für den Rennstall tätig sein. Der 25-Jährige war zwei Jahre lang Ersatzpilot von Lewis Hamilton und George Russell.

Mick Schumacher beendet seine Rolle als Mercedes-Reservist in der Formel 1: Der 25-jährige Deutsche, zuvor zwei Jahre lang als GP-Fahrer bei Haas engagiert, war 2023 und 2024 Reservist für Lewis Hamilton und George Russell, zu einem Einsatz kam er nicht, von Testfahrten abgesehen.



Als es darum ging, den Nachfolger für Lewis Hamilton zu finden, zog Teamchef Toto Wolff Schumacher den Teenager Kimi Antonelli vor; auch bei Williams, Alpine und Sauber/Audi blieb der junge Schumacher aussen vor.



Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Mick hat mit seiner hingebungsvollen Arbeit wesentlich dazu beigetragen, dass wir wieder Rennen gewinnen konnten. Was sein Einsatz im Rennsimulator angeht, die Leistungen bei Testfahrten sowie seine Unterstützung am Rennplatz, hätten wir uns von ihm nicht mehr wünschen können. Er hat sich vom ersten Tag an prima eingewöhnt und wird von allen in Brackley und Brixworth geschätzt.»



«Aber Mick ist nun mal Rennfahrer und will sich nun anderen Herausforderungen zuwenden. Wir bedanken uns für seinen vorbildlichen Einsatz.»



Mick Schumacher sagt: «Ich bin Mercedes und Toto Wolff sehr dankbar für die Einblicke, die ich in den vergangenen zwei Jahren erhalten durfte. Ich bin zu einem besseren Fahrer geworden, weil ich die Ingenieurs-Seite nun viel umfassender verstehe.»



«Aber ich gebe zu – es ist hart, den Anderen beim Rennfahren zuschauen zu müssen, und ich will wieder Vollzeit-Racer sein. Das ist es, was ich am meisten liebe, und das will ich künftig wieder mit Leib und Seele tun.»



Und das wird er mit Alpine tun: Mick ist bestätigt als Teil der Rennmannschaft der Franzosen für die Langstrecken-WM 2025, samt Einsatzes bei den 24 Stunden von Le Mans.



Mick Schumacher: «Ich freue mich sehr, weiter Teil des Alpine-Endurance-Abenteuers zu sein. Wir hatten ein fabelhaftes erstes Jahr zusammen, und ich will dazu beitragen, dass die Leistung des Programms im zweiten Jahr noch besser wird.»