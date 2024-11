Max Verstappen out: In Abu Dhabi fährt Isack Hadjar

Auch Weltmeister müssen zwischendurch einmal aussetzen: Im ersten Training zum Grossen Preis von Abu Dhabi wird Max Verstappen nicht im Auto von Red Bull Racing sitzen, sondern der Franzose Isack Hadjar.

In der Formel 1 wird bei laufender Saison eigentlich nur noch getestet, wenn Pirelli neue Reifen ausprobieren will. Vor diesem Hintergrund ist im F1-Reglement festgelegt – an zwei freien Trainings am Freitag vor einem Grand Prix muss ein Rennstall einen jungen Piloten ans Lenkrad setzen; will heissen, jeder Stammfahrer eines Teams muss einmal aussetzen.

Noch haben nicht alle Rennställe diese beiden Einsätze hinter sich, das WM-Finale von Abu Dhabi wird dazu die letzte Möglichkeit sein. An einem Sprint-Wochenende wie in Katar kommt natürlich kein Junior zum Einsatz.

Red Bull Racing wird auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi Max Verstappen zuschauen lassen, für ihn fährt Red Bull-Junior und Formel-2-Pilot Isack Hadjar. In Silverstone fuhr der den Rennwagen des Typs RB20 anstelle des Mexikaners Sergio Pérez, nun muss Verstappen weichen.

Neu ist das für Max nicht: Er guckte schon im ersten Training von Abu Dhabi 2023 zu, damals sass Simulator-Spezialist Jake Dennis im RB19.



Auch Williams wird in Abu Dhabi der Jugend eine Chance geben – für den Thai-Briten Alex Albon steigt im ersten Training der 22-jährige Engländer Luke Browning ein, der auch den Nachsaisontest für den britischen Traditionsrennstall bestreitet.



Bei Aston Martin wird der junge Amerikaner Jak Crawford einsteigen, bei Ferrari der Italiener Antonio Fuoco, bei McLaren wohl der Mexikaner Pato O’Ward. Alle anderen Teams haben ihre Rookie-Termine schon hinter sich.





Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0