Lando Norris: «Max Verstappen ist echt ein Komiker»

​Der Niederländer Max Verstappen ist als vierfacher Weltmeister nach Katar gekommen. Einige seiner Aussagen haben Augenbrauen hochgehen lassen, etwa bei seinem WM-Rivalen und Kumpel Lando Norris.

Im Anschluss an das WM-entscheidende Rennen hat der alte und neue Champion Max Verstappen festgehalten: «In einem McLaren wäre ich früher Weltmeister geworden, in einem Ferrari wohl auch. Beim Mercedes bin ich mir da nicht so sicher.»

McLaren-Fahrer Lando Norris ist mit dieser Aussage konfrontiert worden und grinst: «Max Verstappen ist echt ein Komiker. Gut, er kann sagen, was immer er will, aber natürlich bin ich nicht seiner Meinung. Max ist gut, aber das stimmt einfach nicht.»

Charles Leclerc sagte im Fahrerlager des Losail International Circuit: «Max ist ein herausragender Fahrer, aber er kennt den Ferrari ja gar nicht. Also lehnt er sich da ein wenig weit aus dem Fenster.»

Max Verstappen ist mit 27 Jahren nun also viermaliger Formel-1-Champion, und klar stellen sich viele Fans die Fragen: Was kommt da noch? Wird der Niederländer eines Tages sogar die siebenfachen Champions Michael Schumacher und Lewis Hamilton übertreffen? Wird er am meisten Siege erobern? Wo fährt er nach seiner Zeit bei Red Bull Racing?



Eines hat der Champion schon mehrfach klargemacht: «Also so lange fahren wie Fernando Alonso, der mit über 40 noch dabei ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt einfach zu viel Anderes, das ich in meinem Leben noch machen will.»



Max hat auch betont, dass er eines Tages unbedingt Langstreckenrennen bestreiten will, mit Juwelen wie den Klassikern von Le Mans, Daytona oder Sebring.



Im Vordergrund muss für ihn der Spass stehen. «Als ich meinen ersten Titel gewann, da hatte ich mein grosses Ziel erreicht, und ich wusste –alles was nun kommt, das ist nur ein Bonus.»



Max Verstappens Vertrag mit Red Bull Racing dauert bis Ende 2028. «Eigentlich wäre es ganz cool, die ganze Karriere in der gleichen Familie zu verbringen. Ich begann 2015 ja bei Toro Rosso, aber das zähle ich hinzu.»



«Wie weit meine Formel-1-Karriere führt, das wird auch abhängen von den neuen Rennwagen, die 2026 kommen. Werden sie Spass machen? Wie fühlen sie sich an? Das sind für mich wichtige Fragen.»





Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0