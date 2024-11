Max Verstappen: Schlaflos nach Titelgewinn

In Feierlaune: Max Verstappen in Las Vegas

Max Verstappen durfte sich in Las Vegas über seinen vierten Titel in Folge freuen. Der Red Bull Racing-Star nutzte die Chance, um seinen Titel gebührend zu feiern – und blieb die ganze Nacht wach, wie Papa Jos verriet.

Jos Verstappen war in Las Vegas nicht dabei, und das aus zweierlei Gründen, wie er bei den Kollegen von «Viaplay» verriet: «Ich fühlte mich nicht so wohl, denn ich hatte eine kleine Grippe, und deshalb wollte ich auch nicht in Max’ Nähe sein, aus Angst, ihn anzustecken. Hinzu kommt der Zeitunterschied und ich hatte selbst auch noch einen Renneinsatz vorzubereiten.»

Vor dem GP in Las Vegas telefonierte Jos aber mit seinem Sohn, wie er später bei «Radio 538» erzählte: «Ich sprach eineinhalb Stunden vor dem Start mit ihm, das tun wir immer. Und natürlich war die Aufregung gross, weil die Hoffnung bestand, dass es gut läuft.» Dass er selbst nicht vor Ort war, sei nicht so schlimm, beteuerte der GP-Veteran. «Max weiss auch so, was er zu tun hat», winkte er ab.

Während des Rennens habe er schon nach den ersten Runden ein gutes Gefühl gehabt, berichtete Jos Verstappen daraufhin. «Man konnte erkennen, dass die McLaren nicht so schnell waren und es gut lief. Ich hatte auch schon nach den ersten paar Umläufen ein gutes Gefühl», sagte der 52-Jährige.

Seinen Sohn sah er, als er auf dem Weg nach Katar in Amsterdam einen Zwischenstopp einlegte. «Er landete dort, um ein paar Leute abzusetzen und dann kamen neue Leute an Bord, darunter auch seine Mutter und seine Schwester. Das Flugzeug wurde betankt und dann flog er weiter. Er hatte da kein Auge zugetan, sondern blieb bis 10.30 Uhr am Morgen wach, danach packte er seine Sachen und flog gleich nach Amsterdam.»

Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0