Max Verstappen nach Titelgewinn: Sorgen wegen 2025?

Seinen vierten Titel musste sich Formel-1-Star Max Verstappen hart erkämpfen. Auch im nächsten Jahr erwarten alle einen harten Spitzenkampf. Wie viel Kopfzerbrechen bereitet ihm die Form von Red Bull Racing?’

In Las Vegas konnte Max Verstappen mit dem fünften Platz seinen vierten Titel erobern. Mit dem Kreuzen der Ziellinie beendete der Ausnahmekönner aus dem Red Bull Racing Team einen gleichermassen langen und harten Spitzenkampf. Und die Erleichterung war spürbar, wie er rückblickend erzählt: «Jeder Titelgewinn ist wieder anders, aber dieser war besonders zufriedenstellend.»

«Es war für uns als Team nicht immer einfach und als ich in Las Vegas die Zielflagge sah, spürte ich wirklich, dass ich es geschafft hatte. Ich dachte mir: ‚Ah, endlich ist es geschafft!‘ Es war zeitweise eine grosse Herausforderung, und ich bin sehr stolz darauf, wie wir diese gemeistert haben», fügte der vierfache Champion erfreut an.

Natürlich wurde der Titelgewinn in der Stadt der Sünde auch ausgiebig gefeiert. Verstappen erklärte dazu: «Es war einfach grossartig, ich war sehr glücklich und es war auch super, ihn in Vegas zu gewinnen. Die Saison ist sehr intensiv, aber sie fühlt sich auch super an. Und natürlich haben wir das ein wenig gefeiert.»

Eine intensive Saison erwarten die Experten angesichts des stabilen Reglements und der Leistungsdichte an der Spitze des Feldes auch im nächsten Jahr. Bereitet das dem alten und neuen Champiopn, der aktuell nicht das stärkste Auto hat, grosse Sorgen?

«Derzeit versuche ich einfach, mein Bestes zu geben. Und wir wissen, dass wir fürs nächste Jahr eine Menge verbessern müssen. Daran werden wir arbeiten. Wir werden dann zum Start der Saison sehen, wo wir stehen. Aber darüber mach ich mir aktuell keine Gedanken», winkte Verstappen auf diese Frage ab.

Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0