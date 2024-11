WM-Fight: Schadensbegrenzung von Ferrari?

Nach der Entscheidung im Titelkampf der Fahrer steht nun die Team-WM im Mittelpunkt. Ferrari liegt hinter McLaren – und erwartet kein leichtes Wochenende, wie Carlos Sainz betont. Er spricht von Schadensbegrenzung.

24 WM-Punkte trennen die beiden Top-Teams McLaren und Ferrari vor dem vorletzten Rennwochenende der Saison in Katar, wobei die Briten die Nase vorn haben. Beide Rennställe haben schon seit Jahrzehnten nicht mehr in der Konstrukteurswertung triumphiert. Der letzte Sieg von Ferrari war 2008, McLaren durchläuft gar seit 1998 eine Durststrecke. Entsprechend gross ist der Druck, der auf den beiden Mannschaften lastet.

Und in Katar geht McLaren nicht nur wegen des WM-Vorsprungs als Favorit ins Rennen, wie Carlos Sainz gesteht. Der Spanier, der das Team nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi in Richtung Williams verlassen muss, erklärt: «Auf dem Papier ist das sicherlich nicht unser bestes Pflaster.»

Gleichzeitig macht sich Sainz Mut: «Die Formel 1 kann dich immer überraschen. Theoretisch ist es keine gute Strecke für uns, aber das Rennen musst du erst einmal gut hinbekommen, das heisst, es könnte durchaus sein, dass es dennoch positiv für uns ausgeht.»

«Wir müssen also einfach versuchen, das bestmögliche Wochenende hinzubekommen und vielleicht müssen wir auch etwas Schadensbegrenzung betreiben», ergänzt der 30-Jährige aus Madrid, der viel Respekt für seinen früheren Brötchengeber und heutigen Gegner empfindet: «McLaren ist ein grossartiger Gegner, ich empfinde viel Respekt für das ganze Team. Ich wünsche ihnen für den WM-Kampf das Beste, gleichzeitig hoffe ich aber natürlich, dass wir gewinnen. Es wäre der perfekte Abschied von Ferrari, aber wir wissen auch, dass McLaren der Favorit ist und 24 Punkte vor uns liegt.»

Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0