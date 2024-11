Williams: Colapinto-Crash erzeugt Ersatzteil-Notlage

​Der Unfall des Argentiniers Franco Colapinto in Las Vegas hat Folgen für Williams: Die Briten haben nicht genügend Ersatzteile, Alex Albon und Colapinto fahren in Katar unterschiedliche Spezifikation.

Colapinto hat im zweiten Quali-Segment des Abschlusstrainings auf dem Las Vegas Strip Circuit seinen Wagen brutal in die Mauer gesetzt, zunächst hatte der 21-jährige Argentinier mit dem linken Vorderrad die Pistenbegrenzung berührt, von dort ging es rechts und mit grosser Wucht in die Beton-Elemente, die vom Einschlag (mehr als 50g!) sogar verschoben wurden.

Drei GP-Wochenenden in Folge, sechs Mal ein Crash – bei Williams fliessen in diesen Wochen sehr viele Schweisstropfen und Tränen. Alex Albon und Franco Colapinto haben sechs Unfälle abgeliefert im Rahmen der Rennwochenenden von Mexiko, Brasilien und Las Vegas, teils aus eigener Schuld, teils wegen Pechs.

Der Schlamassel begann im einzigen freien Training von Mexiko, als der Thai-Brite Albon den Ferrari von Oliver Bearman torpedierte. Rund 48 Stunden später wurde Albon das Opfer einer Kettenreaktion zwischen Gasly, ihm und Tsunoda, als drei Autos versuchten, den Platz von zwei Rennwagen zu beanspruchen – dies alles kurz nach dem Start zum Mexiko-GP.

Sieben Tage später das Abschlusstraining zum São Paulo-GP, das wegen des miesen Wetters am Sonntagmorgen ausgetragen werden musste: Crash von Albon, Crash von Colapinto. Albon konnte wegen der Schäden noch nicht mal am Rennen teilnehmen.



Im Grand Prix dann der nächste Hammer: Übler Unfall von Colapinto, das Rennen musste mit der roten Flagge abgebrochen werden.



Und in Las Vegas setzte Colapinto noch einen drauf: Crash in Q2, wieder eine Nachtschicht bei Williams. Die Folge für den englischen Traditionsrennstall: Williams muss die Fahrzeugpezifikation teilen.



Zum Singapur-GP hatte das Team eine verbesserte Vorderradaufhängung mitgebracht und die dazugehörigen Bremsmodifikationen. Aber das Team verfügt nicht über genügend Exemplare der überarbeiteten Aufhängung, um beide Fahrer mit einem renntauglichen Satz zu versorgen.



Daher die Entscheidung: Albon bleibt bei der in Singapur auf die Bahn gebrachten Aufhängung, während Colapinto auf die vorherige Version zurückgreift, um sicherzustellen, dass beide Fahrer im Falle eines weiteren Unfalls genug Ersatzteile haben. Die ältere Version am Wagen von Colapinto ist ungefähr 2,5 Kilogramm schwerer.



Franco: «Mein Auto weist hier in Katar nicht die jüngste Spezifikation auf. So will man nicht ins Wochenende möchte, aber so ist es nun einmal, und ich muss das Beste daraus machen.»



Alex Albon sagt: «Unser Auto war zu Beginn der Saison zu schwer, und dann haben wir es verpasst, gute Chancen beim Schopf zu packen. Teams wie Alpine sind inzwischen beim dritten oder vierten Upgrade. Wir haben in diesem Jahr ein grösseres Evo-Paket auf die Bahn gebracht.»



«Ein Grund für den Rückstand liegt darin, dass wir im Rennwagenwerk von Grove so viele Veränderungen vorgenommen haben, die uns in der Zukunft auf jeden Fall helfen, die uns aber im Moment ein wenig schmerzen.»





Las Vegas-GP, USA

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:22:05,969 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,313 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,906

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +14,283

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,582

06. Lando Norris (GB), McLaren, +43,385

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +51,365

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +59,808

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:02,808 min

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1:03,114

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:09,195

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:09,803

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:14,085

14. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:15,172

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:24,102

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:31,005

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Motor überhitzt





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 403 Punkte

02. Norris 340

03. Leclerc 319

04. Piastri 268

05. Sainz 259

06. Russell 217

07. Hamilton 208

08. Pérez 152

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 35

11. Tsunoda 30

12. Gasly 26

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 608 Punkte

02. Ferrari 584

03. Red Bull Racing 555

04. Mercedes 425

05. Aston Martin 86

06. Haas 50

07. Alpine 49

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0