Lando Norris zur Sprint-Pole: «Jetzt ein Doppelsieg!»

​Lando Norris hat sich die Pole-Position für den Sprint von Katar geangelt, mit einer tadellosen Leistung auf dem Losail International Circuit. George Russell und Oscar Piastri auf 2 und 3, Verstappen nur Sechster.

Lando Norris hat sich für das Sprintrennen von Katar (30. November, 15.00 Uhr europäischer Zeit) die beste Ausgangslage gesichert: Der 24-jährige Engländer schnappt sich seine dritte Sprint-Pole (nach Brasilien 2023 und China 2024).

Der gegenwärtige WM-Zweite Norris ist am 2004 eröffneten Losail International Circuit sichtlich zufrieden mit sich und der Welt. Er berichtet über seine Sprint-Quali: «Wir haben hier so viele schnelle Kurven in rasanter Folge, das fühlt sich an als die schnellste Strecke des ganzen Jahres.»

«Das war heute eine prima Quali, vor allem nach dem eher enttäuschenden Rennen in Las Vegas. Die Runde war sehr anständig, beim zweiten Versuch habe ich zu viele Fehler gemacht. Unser Ziel war, beide Autos nach vorne zu bringen, das haben wir fast geschafft.»

«Wir haben ganz andere Verhältnisse als vor einem Jahr. 2023 war es schwül-heiss, dieses Mal ist es recht kühl, aber viel windiger. Und die Bahn baut viel mehr Haftung auf. Das macht es körperlich anspruchsvoller.»



«Es ist nicht einfach, eine gute Runde hinzubekommen; wegen des Verkehrs und auch wegen der Aufwärmphase der Reifen. Du musst Schritt um Schritt Vertrauen aufbauen. Aber es hat alles gepasst, und wir konnten in der Quali auch die Abstimmung verfeinern.»



«Das Ziel für den Sprint vom Samstag ist klar – wir wollen einen Doppelsieg und damit die Führung in der WM ausbauen. Einfach wird das nicht, weil Mercedes wie in Vegas sehr schnell ist und wir Ferrari gewiss nicht abschreiben.»





So lief die Sprint-Quali

Zur Erinnerung: Kein Training ist in der Königsklasse intensiver als eine Sprint-Quali. Die üblichen drei Segmente Q1, Q2 und Q3 dauern lediglich 12, 10 und 8 Minuten (GP-Quali: 18, 15 und 12 Minuten). Da muss jede Runde sitzen, Raum für Fehler gibt es kaum.



Q1 begann bei 18,4 Grad (die Rennstrecke 21,8 Grad warm), mit Autos gemäss Reglement alle auf mittelharten Reifen, in Q2 dann ebenfalls auf mittelharten Walzen, erst in Q3 auf weichen Pirelli.



Frühe Bestzeit von Leclerc vor Verstappen, dann – Moment mal, was? – Valtteri Bottas. Der Finne brachte seine Reifen prima zum Arbeiten.



Lando Norris übernahm das Kommando, eine halbe Sekunde vor Leclerc, die Strecke entwickelte sich rasant, die Reihenfolge änderte sich beinahe im Sekundentakt.



Out nach Q1: Pérez (schon wieder!), Tsunoda, Ocon, Zhou und Colapinto.



Top-Ten: Norris, Sainz, Russell, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Piastri, Alonso, Bottas (immer noch stark) und Stroll.



Vor dem zweiten Quali-Segment verlangte Verstappen eine Änderung am Frontflügel, sein Auto untersteuerte zu stark. Leclerc übernahm die Spitze, knapp vor Norris und Verstappen, dann setzte sich Piastri an die Spitze, Sprint-Sieger von Katar 2023.



Verstappen fuhr anschliessend genau gleich schnell wie Piastri, bevor Las Vegas-Sieger George Russell auf P1 rückte, aber nicht für lange, bevor Norris erneut an der Spitze auftauchte. Piastri verlor seine Zeit, weil er kurz neben der Bahn gewesen war in Kurve 15.



Aus nach Q2: Alonso, Albon, Bottas, Stroll und Magnussen.



Top-Ten und damit in Q3: Norris, Russell, Piastri, Hamilton, Verstappen, Sainz, Leclerc, Hülkenberg, Gasly und Lawson.



Im letzten Quali-Teil setzte Leclerc die erste Duftmarke, bevor er von Norris unterboten wurde, dann Piastri auf Platz 2, vor Russell, Verstappen und Hamilton. Sainz versemmelte seine Runde, auch Leclerc hatte einen üblen Rutscher.



Russell schob sich zwischen die beiden McLaren, aber Norris blieb vorne.





Sprint-Qualifying, Katar

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,012 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,075

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21,171

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,281

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:21,308

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,315

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,474

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,978

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:22,088

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:22,577

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:22,433

12. Alex Albon (T), Williams, 1:22,526

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:22,538

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,599

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,738

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:22,718

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:22,722

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,906

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:22,948

20. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:23,423





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren