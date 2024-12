Sergio Pérez: «Müssen einiges überdenken»

Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez erwischte in Katar ein doppelt schwieriges Wochenende. Im Rennen schied er nach einem Dreher hinterm Safety-Car aus, konnte danach sein Auto nicht mehr in Gang bekommen.

Bitteres Wochenende für Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez. Der Mexikaner schied nach einem Dreher aus, sammelte keine Punkte. Er verlor hinterm Safety-Car die Kontrolle über sein Auto. Besonders bitter: Er lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz 5.

Pérez: «Zu diesem Zeitpunkt sah es gut für mich aus. Wir waren im Rennen um das Podium. Dann, als ich die Reifen aufgewärmt habe und mich auf den Neustart vorbereitet habe, hatte ich eine massiv Probleme, als ich aus Kurve 12 heraus Gas gab. Mit kalten Reifen konnte ich es nicht kontrollieren, was im Grunde bedeutete, dass ich ab diesem Zeitpunkt die Kontrolle über das Auto verloren habe.»

Er verlor das Heck – und danach auch noch den Antrieb, bekam seinen Red Bull Racing-Boliden nicht mehr in Gang. Nach dem Samstags-Sprint, bei dem er den Start in der Boxengasse vermasselt hatte, die zweite Enttäuschung des Wochenendes.

Pérez: «Es ist ziemlich enttäuschend, das Rennen so zu beenden. Es gab an diesem Wochenende einige positive Anzeichen für mich, was die Leistung angeht, und ich denke, wir haben viel über das Auto gelernt und eine gute Richtung gefunden.»

Noch ein Rennen steht in dieser Saison an. Pérez zieht jetzt schon ein Fazit: «Ich denke, die Saison war nicht großartig für mich, es gab viele Höhen und Tiefen und wir müssen einiges überdenken. Wir sitzen alle im selben Boot als Team und versuchen, unsere Saison wieder auf Kurs zu bringen. Hoffentlich kann Abu Dhabi das schaffen und wir können dort ein starkes Wochenende haben.»

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 4