Nico Hülkenberg (Haas): «Lief nicht gut»

Nico Hülkenberg in Katar

Schlechte Quali, Start-Crash und ein Dreher. Dazu Pech mit dem Safety-Car-Timing. Für Haas-Pilot Nico Hülkenberg lief es im Katar-Grand-Prix überhaupt nicht. Der Deutsche zeigte sich enttäuscht.

So gut es noch im Sprint lief – im Qualifying und Grand Prix gab es für Nico Hülkenberg die Wende zum Negativen. Der Deutsche war nach seinem Dreher-Aus und Start-Crash im Katar-GP gefrustet.

Hülkenberg war nach einer schlechten Quali nur von Platz 18 an den Start gegangen und crashte dann auch noch in der ersten Runde mit Franco Colapinto und Esteban Ocon. Doch der Deutsche konnte weitermachen – erstmal.

Hülkenberg nach dem Rennen: «Die erste Kurve war chaotisch. Es ging alles sehr schnell und es lief nicht gut, aber ich hatte keinen Schaden und konnte weiterfahren.»

Das Rennen lief aber weiter komplett gegen ihn: «Ich hatte eine lange Zeit im Verkehr und hatte dann Pech mit dem Safety-Car, da die anderen einen kostenlosen Stopp bekommen haben. Beim Neustart habe ich in einer Hochgeschwindigkeitskurve die Kontrolle über das Auto verloren.» Mit dem Dreher war sein Rennen beendet.

Hülkenberg: «Es war nicht unser Tag. Die erste Hälfte des Wochenendes verlief gut, die zweite Hälfte nicht.» Er spielt auf seinen siebten Platz im Sprint an. Mit dem schlechten Qualifying und den Zwischenfällen im Rennen ging es danach steil bergab.

Hülkenberg: «Ich denke, die Leistung im Auto ist nicht schlecht, aber es ist knapp, und andere um uns herum haben eine gute Leistung. Also müssen wir jetzt einen Neustart machen und es noch einmal versuchen.»

Immerhin: Sein Teamkollege Kevin Magnussen konnte mit Platz 9 zwei Punkte einfahren, obwohl auch ihm das Safety-Car in die Quere kam. Mit dem fünften Platz von Pierre Gasly ist nun aber wieder Alpine in der Team-WM an Haas vorbeigezogen.

Die Franzosen haben fünf Punkte Vorsprung. Im letzten Rennen der Saison in Abu Dhabi haben Hülkenberg und Co. noch die Chance, Platz 6 und damit Extra-Prämien fürs Team zurückzuerobern. Vielleicht ein Vorteil für Haas: Mit Jack Doohan pilotiert in Abu Dhabi ein Neuling einen der zwei Alpines.

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 4