Alpine: Ocon gefeuert, Jack Doohan fährt in Abu Dhabi

Schon am Rennsonntag in Katar hatte es sich abgezeichnet, nun ist es amtlich: Alpine stellt Esteban Ocon fürs letzte Rennen frei, holt Neuling Jack Doohan für das Saisonfinale ins Auto. Was dahintersteckt…

Was sich bereits am Rennsonntag angedeutet hatte, ist jetzt offiziell: Esteban Ocon ist ein Rennen vor Ende der Saison bei Alpine raus. In Abu Dhabi wird an seiner Stelle der Australier Jack Doohan den Alpine fahren. Doohan ist bereits als Stammfahrer für 2025 bestätigt, kommt nun früher zu seinem Debüt als erwartet.

Die offizielle Begründung laut Alpine: Man wolle es Ocon so ermöglichen, den Test am Dienstag nach dem Rennen bereits für sein neues Team Haas zu fahren.

Dabei stellt sich allerdings die Frage: Warum hat Alpine Ocon nicht einfach ausschließlich für den Test, also nach dem Rennwochenende, freigegeben, so wie es zum Beispiel auch Ferrari mit Carlos Sainz macht? Alpine-Berater Flavio Briatore hatte einen früheren Abgang zur Bedingung für die Teilnahme am Test für Haas gemacht.

Will man im Hause Alpine vielleicht lieber den Neuling Doohan auf Herz und Nieren prüfen und unter Wettbewerbsbedingungen auf die Probe stellen? Immer wieder hatte es Gerüchte gegeben, dass sich Alpine sich statt Doohan gern Franco Colapinto (aktuell Williams, nächste Saison ohne Cockpit) schnappen würde. Für Alpine ist der Wechsel von Ocon zu Doohan eine verklausulierte Entlassung für Ocon.

Ein früheres Aus bei Alpine für den Franzosen als gedacht – und in seinem letzten Rennen sogar noch etwas früher. Denn im Katar-GP war er bereits nach einer Kollision raus, beendete seine Zeit beim französischen Rennstall neben der Strecke.

In Abu Dhabi muss Ocon dann erst beim Grand Prix zugucken – ehe er am Dienstag beim Test dann für Haas in sein neues Auto steigen darf.

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 4