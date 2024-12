Endlich Sauber-Punkte! Zhou: «Riesige Belohnung»

22 Grands Prix und sechs Sprints ohne Punkte – und im 23. Rennen ist bei Sauber endlich der Knoten geplatzt. Zhou Guanyu fährt überraschend auf Platz 8, holt gleich vier Punkte für das Schlusslicht-Team.

Nicht einen, nicht zwei, nicht drei – gleich vier Punkte holte das Sauber-Team in Katar. Alle vier Punkte des bis dahin einzigen noch punktlosen Teams gingen auf das Konto von Guanyu Zhou.

Zhou: «Was für ein Rennen! Ich bin überglücklich für das gesamte Team! Heute ging es darum, stark abzuliefern, und genau das haben wir gemacht. Wir hatten ein großartiges Tempo, sind sauber geblieben, haben die Strategie perfekt umgesetzt und haben in den richtigen Momenten überholt. Es ist ein massiver Boost für alle Beteiligten.»

Riesen-Tag für den Chinesen! Er wurde von den Fans sogar noch zum Fahrer des Tages gewählt. Nach 22 punktlosen und weitestgehend chancenlosen Rennen sahnt Sauber mit dem achten Platz von Zhou gleich vierfach ab! Was allerdings auch half: Gleich fünf Fahrer schafften es nicht bis ins Ziel. Zwei Drittel des Feldes fuhr also automatisch in die Punkte.

Zhou: «Endlich Punkte einzufahren, fühlt sich wie eine riesige Belohnung für die ganze harte Arbeit und Widerstandsfähigkeit an, die wir die Saison über gezeigt haben. Wenn man sich anguckt, wo wir angefangen haben und welchen Widerständen wir uns stellen mussten, dann bedeutet es noch so viel mehr.»

Nach gut 7.500 Rennkilometern ohne Punkte endlich die dicke Ausbeute!

Für Zhou ist es das beste Ergebnis seiner Karriere. Apropos Karriere – die Formel-1-Karriere wird für den bislang einzigen chinesischen Stammfahrer wohl mit dieser Saison enden. Oder? Sauber hat seinen Vertrag nicht verlängert. Doch seit der Einstieg von Cadillac bzw. General Motors bzw. Andretti quasi beschlossene Sache ist, wird Zhous Name immer wieder mit dem ab 2026 elften Team in Verbindung gebracht. Der Katar-GP dürfte dem nicht hinderlich sein.

Auch wenn Zhous Teamkollege Valtteri Bottas auf Platz 11 knapp außerhalb der Punkteränge landete und entsprechend noch bei null Zählern steht, hat der Finne immerhin die rote Laterne abgeben können: Bottas hat nun endlich den seit dem Sommer bereits entlassenen Logan Sargeant (ehemals Williams) überholt. Mit seinem elften Platz steht es im Schneckenrennen der Punktlosen nun 1:1 in elften Plätzen. Weil Bottas über die Saison hinweg mehr 13. Plätze gesammelt hat als Sargeant, ist Bottas nun endlich auf Rang 22 der Fahrerwertung vorgerückt.

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 4